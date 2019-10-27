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27 октября 201911:10

СМИ вновь сообщили об уничтожении лидера террористов

Лидер "Исламского государства" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в субботу, 26 октября, в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации, утверждает телеканал "Аль-Хадас". Государственное телевидение Ирака пообещало в ближайшее время опубликовать кадры операции. Уточняется, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона, в ней были задействованы восемь американских вертолетов.

Минобороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. В ближайшие часы с официальным заявлением должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее он написал на своей странице в "Твиттере" об "очень значительном событии", но не пояснил, о чем идет речь.

Однако версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

К тому же гибель лидера террористической организации ничего не изменит, если делить террористов на плохих и хороших. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Снова убит?" — написал Кадыров в своем Telegram-канале. И добавил, что при таких новостях ему приходят в голову слова литературного героя Тараса Бульбы: "Я тебя породил, я тебя и убью" — ведь предыдущий лидер террористической организации Аль-Каида (запрещена в России) Бен Ладен мертв, а организация по-прежнему существует. Важно полностью очистить Сирию от террористов, считает Кадыров.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) возглавляет террористическую организацию с 2014 года, провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор в прессе не раз публиковалась информация о его ликвидации, но позже не находила подтверждения.

 

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