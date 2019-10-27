Месси рассказал, почему не хочет возвращаться в Аргентину

Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хотел бы играть в родном клубе "Ньюэллз Олд Бойз". Однако старшему сыну футболиста Тиаго не нравится в Аргентине.

"Я мечтаю сыграть за "Ньюэллз Олд Бойз", но это невозможно. Моему сыну Тиаго не нравится в Аргентине. Когда мы туда приезжаем, он сразу просится назад, в Барселону. А семья для меня на первом месте", — приводит слова Месси "Спорт-Экспресс".

Лионель Месси начинал заниматься футболом в родном городе Росарио. В местном клубе "Ньюэллз Олд Бойз". Но в возрасте 11 лет он переехал с родителями в Барселону, где живёт и играет по сей день. Все три сына Месси – Тиаго, Матео и Чиро также родились в Барселоне – соответственно в 2012, 2015 и 2018 годах.