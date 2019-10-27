Американский эксперт представил план захвата Калининградской области

Старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором рассмотрел план военных действий сил НАТО против российской армии в Калининградкой области. Как считает Хукер, при наращивании американских и польских сухопутных подразделений Россия потеряет анклав, не выдержав натиска Североатлантического альянса.

Автор доклада уверен, что стороны конфликта сумеют удержаться от применения орудия массового поражения, так как эскалация приведет к "массовым разрушениям и жертвам среди гражданского населения".

Придумать причину войну Хукер не смог, ограничившись предположением, что Россия вынашивает агрессивные планы против стран Балтии, пишет РИА Новости.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК назвал доклад "американской глупостью". "У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво", — заявил Антон Алиханов.