Двое погибших: столкновение автобуса и каршеринга в Петербурге попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 26 октября, на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На записи видно, как каршеринговый Hyundai Solaris совершил левый поворот. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезался автобус ПАЗ.

Водитель маршрутного транспортного средства, обнаруживший на своем пути легковушку, пытался уйти от столкновения и сместился правее, но в итоге протаранил прокатный автомобиль.

После этого Hyundai отлетел в сторону, врезался в ограждение и столкнулся с Audi Q3.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, сообщают, что в результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина, находившихся в салоне каршеринга.

Пор предварительным данным, пострадали еще два человека – водитель Hyundai, госпитализированный с травмами средней степени тяжести, и его несовершеннолетний пассажир, доставленный в больницу в тяжелом состоянии.