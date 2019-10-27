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Конфликт в Сирии 12 минут назад

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27 октября 201912:03

В Сирию переброшены российские "Тигры" и "Тайфуны"

AP Photo/Baderkhan Ahmad

Десятки единиц бронетехники переброшены на военную базу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны России. Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для подразделений российской военной полиции, доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В ближайшее время ее перебросят на север страны.

Техника будет выполнять спецзадачи в районах сирийско-турецкой границы. В частности, патрулирование и содействие выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от линии границы. Задачи будут выполняться в рамках меморандума между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанного в Сочи 22 октября, уточняется в сообщении.

В Сирию направлены наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, и имеющие опыт подобных операций.

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