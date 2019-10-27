Мааса раскритиковали за поведение в Анкаре

Немецкие политики выразили недовольство высказыванием главы МИД ФРГ Хайко Мааса во время пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. В субботу в Анкаре Маас назвал "скорее, теоретическим" предложение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии международной зоны безопасности.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает турецкую операцию "Источник мира" оккупацией территорией Сирии и недоволен тем, что Маас фактически отказался поддержать создание зоны безопасности с мандатом ООН. Это "неловкий момент для германской внешней политики", отметил Реттген.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает неудачным место высказывания Мааса. "Каждому политику ясно, что за границей не критикуют ни представителей оппозиции, ни членов собственного правительства", — уточнил Альтмайер в Twitter.

Министр Крамп-Карренбауэр о своей инициативе создать международную зону безопасности в Сирии уведомила Мааса лишь в СМС, пишет ТАСС.