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27 октября 201912:33

"Барселона" намерена пригласить Кумана на должность главного тренера

EPA

Чемпион Испании "Барселона" не будет продлевать контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде, который истекает в мае следующего года. Клуб намерен пригласить голландского специалиста Рональда Кумана.

В настоящее время 56-летний Куман связан контрактом со сборной Голландии и вряд ли оставит ее до чемпионата Европы. Но после европейского первенства не исключен вариант возвращения Рональда в "Барселону". Уже в роли тренера.

Рональд Куман был сильнейшим защитником "Барселоны" в 1989-1995 годы. Он четыре раза выигрывал звание чемпиона Испании и Кубок чемпионов. Причем именно Куман забил победный мяч в ворота итальянской "Сампдории" в 1992 году.

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