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"Исламское государство" 15 минут назад

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27 октября 201913:35 Артем Красулин

Взорвали пояса смертников: аль-Багдади самоликвидировался вместе с женами

Взорвали пояса смертников: аль-Багдади самоликвидировался вместе с женами

США провели спецоперацию в Сирии против главаря группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По данным Пентагона, с высокой долей вероятности уничтожен именно лидер террористов. В ведомстве отметили, что точно подтвердить информацию смогут после теста ДНК. Официально объявить об успешном завершении операции должен Дональд Трамп.

Его убежище находилось в сирийской провинции Идлиб, всего в 5 километрах от турецкой границы. В соседнее государство лидер запрещенной в России ИГ (запрещена в России) собирался вывезти свою семью, но не успел. Штурм здания, где скрывался главарь террористов, длился около трёх часов. В результате Абу Бакр аль-Багдади, а также две его жены взорвали на себе пояса смертников.

О том, что в Идлибе произошло нечто очень важное, Дональд Трамп объявил в Twitter примерно в 4 утра по Москве. А несколькими часами ранее местные СМИ сообщали о входе в сирийское воздушное пространство 8 американских вертолётов в сопровождении самолёта-разведчика и ещё одного воздушного судна коалиции. Информацию о местонахождении аль-Багдади, по данным источников в Пентагоне, передала разведка Ирака. Операцию проводили бойцы отряда Дельта, специализирующиеся на контртеррористических миссиях. По окончании штурма, два тела, одно из которых похоже на аль-Багдади, были вывезены для экспертизы. Затем вертолёты нанесли авиаудар, сровнявший убежище главаря ИГИЛ (запрещена в России) с землёй.

В прессе отмечают, что с Турцией американское командование проведение операции не согласовывало. В Вашингтоне опасались, что Анкара может предупредить идлибские группировки. Любопытно, что ранее власти США неоднократно заявляли, что в Идлибе террористов нет. Мол, там базируется исключительно умеренная оппозиция и сотрудники "Белых касок".

Да и к самому факту ликвидации аль-Багдади у экспертов тоже есть вопросы. Об уничтожении главаря сообщали уже около 10 раз. В феврале 2015-го он, якобы, погиб в результате авиаудара американской коалиции по иракскому району Аль-Каим. Спустя год его уничтожали в пригороде Ракки. В декабре 2016-го его, как сообщали мировые СМИ, отравили, в декабре 2017-го — взяли в плен американцы. Но каждый раз информация опровергалась. Сейчас также есть альтернативная версия того, что произошло на границе с Турцией. Якобы, бойцы Дельты ликвидировали вовсе не аль-Багдади, а одного из главарей группировки "Танзим Хуррас ад-Дин", которому и принадлежал разрушенный дом. Ну а в соцсетях и вовсе пишут: сообщение об очередном убийстве аль-Багдади становится традиционным элементом предвыборной кампании главы Белого дома.

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