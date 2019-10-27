"Боруссия" доверяет тренеру Люсьену Фавру

Дортмундская "Боруссия" не планирует расставаться с главным тренером Люсьеном Фавром. Вице-чемпионы Германии по-прежнему доверяют швейцарскому специалисту, несмотря на заметный спад.

В пяти последних матчах "Боруссия" победила лишь однажды. Клуб играет хуже, чем в прошлом сезоне. Появились слухи о скорой отставке Люсьена Фавра. Назывался и потенциальный преемник – португалец Жозе Моуринью.

Спортивный директор клуба Михаэль Цорк поспешил опровергнуть информацию о возможном уходе швейцарца. "Фавр проводит не лучший сезон. Но мы не падаем. Команда еще способна выполнить задачи. Поэтому руководство не думает о замене тренера", — приводит слова Цорка Sky sport.