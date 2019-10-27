Екатерина. Самозванцы

Тема:

Ситуация в Донбассе 29 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 октября 201914:26

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

Global Look Press

В самопровозглашенной Донецкой народной республике совершена диверсия: неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи "Феникс" в Донецке. Взрывом частично повреждена вышка мобильной связи. Никто из людей не пострадал.

В Минсвязи ДНР уже предупредили, что у абонентов "Феникса" в Пролетарском районе Донецка возможны проблемы со связью.

Сейчас работу станции пытаются восстановить аварийные бригады, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД ДНР, пишет РИА Новости.

Ранее по теме

Сейчас

14:15

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

13:27

Массовое побоище в Техасе: людей расстреляли на вечеринке

13:02

Взорвали пояса смертников: аль-Багдади самоликвидировался вместе с женами

12:04

Боксер Денис Лебедев планирует возобновить карьеру

09:20

В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

07:55

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета "Сеssna 172"

04:17

В день рождения Николая Караченцова на его могиле будет открыт памятник

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

51 минута назад
Взорвали пояса смертников: аль-Багдади самоликвидировался вместе с женами

Взорвали пояса смертников: аль-Багдади самоликвидировался вместе с женами

1 час назад
Лавров о российско-турецком меморандуме: сепаратистские игры в Сирии были отвергнуты

Лавров о российско-турецком меморандуме: сепаратистские игры в Сирии были отвергнуты

27 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

26 минут назад
"Стендап" Зеленского перед националистами: стыд Сенцова и угрозы Билецкого

"Стендап" Зеленского перед националистами: стыд Сенцова и угрозы Билецкого

23 минуты назад
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

4 часа назад
У картофельного пюре нашлось неожиданное свойство

У картофельного пюре нашлось неожиданное свойство

2 часа назад
Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

1 час назад
Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

54 минуты назад
В Сирию переброшены российские "Тигры" и "Тайфуны"

В Сирию переброшены российские "Тигры" и "Тайфуны"

2 часа назад
Суд наказал украинца за "советскую" футболку

Суд наказал украинца за "советскую" футболку

1 час назад
Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

26.10.2019 14:15
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Вратарь "Ганновера" бил по мячу, но попал сопернику в пах

Вратарь "Ганновера" бил по мячу, но попал сопернику в пах

6 минут назад
Курьезное расставание со смартфоном во время полета на винтажном самолете попало на видео

Курьезное расставание со смартфоном во время полета на винтажном самолете попало на видео

12 минут назад
Массовое побоище на вечеринке в Техасе: двое погибших и четырнадцать пострадавших

Массовое побоище на вечеринке в Техасе: двое погибших и четырнадцать пострадавших

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

1 час назад
Мааса раскритиковали за поведение в Анкаре

Мааса раскритиковали за поведение в Анкаре

2 часа назад
В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

2 часа назад
Двое погибших: столкновение автобуса и каршеринга в Петербурге попало на видео

Двое погибших: столкновение автобуса и каршеринга в Петербурге попало на видео

3 часа назад
Боксер Денис Лебедев планирует возобновить карьеру

Боксер Денис Лебедев планирует возобновить карьеру

3 часа назад
Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

3 часа назад
СК обнародовал кадры с места гибели трех детей в Рязанской области

СК обнародовал кадры с места гибели трех детей в Рязанской области

3 часа назад
Месси рассказал, почему не хочет возвращаться в Аргентину

Месси рассказал, почему не хочет возвращаться в Аргентину

3 часа назад
Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

3 часа назад
Захарова прокомментировала слова Загороднюка об "уникальном опыте войны с Россией"

Захарова прокомментировала слова Загороднюка об "уникальном опыте войны с Россией"

4 часа назад
В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

5 часов назад
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета "Сеssna 172"

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета "Сеssna 172"

6 часов назад
США направили дополнительные силы в район нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зор

США направили дополнительные силы в район нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зор

8 часов назад
Skate Canada. Бойкова и Козловский заняли первое место в турнире спортивных пар

Skate Canada. Бойкова и Козловский заняли первое место в турнире спортивных пар

8 часов назад
В России и еще 105 странах мира проходит географический диктант

В России и еще 105 странах мира проходит географический диктант

8 часов назад
"Но непонятно, что конкретно он имеет в виду": Трамп опубликовал загадочный твит

"Но непонятно, что конкретно он имеет в виду": Трамп опубликовал загадочный твит

8 часов назад
Трусова – о победе на Skate Canada: просто люблю то, что я делаю

Трусова – о победе на Skate Canada: просто люблю то, что я делаю

9 часов назад
Вопрос науки. Проблема отцов и детей в цифровую эпоху

Вопрос науки. Проблема отцов и детей в цифровую эпоху

9 часов назад
180
Легендарный кардиган и гитара Курта Кобейна проданы с аукциона

Легендарный кардиган и гитара Курта Кобейна проданы с аукциона

9 часов назад
В день рождения Николая Караченцова на его могиле будет открыт памятник

В день рождения Николая Караченцова на его могиле будет открыт памятник

10 часов назад
Европа в предпоследний раз переходит на зимнее время

Европа в предпоследний раз переходит на зимнее время

12 часов назад
Геннадий Зюганов: надо решать задачи, поставленные президентом, а не болтать

Геннадий Зюганов: надо решать задачи, поставленные президентом, а не болтать

12 часов назад
168
Закон и порядок по-иракски: власти страны приостановили работу телеканала Al Arabiya

Закон и порядок по-иракски: власти страны приостановили работу телеканала Al Arabiya

13 часов назад
Формула власти. Саммит "Россия - Африка"

Формула власти. Саммит "Россия - Африка"

14 часов назад
178
Власти Кировской области помогут с похоронами погибших в ДТП в Нолинском районе

Власти Кировской области помогут с похоронами погибших в ДТП в Нолинском районе

14 часов назад
Криминальные авторитеты контролировали разработчика "защищённых" смартфонов

Криминальные авторитеты контролировали разработчика "защищённых" смартфонов

26.10.2019 11:20
Художница нарисовала некруглых Смешариков

Художница нарисовала некруглых Смешариков

26.10.2019 10:21
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

25.10.2019 17:51
Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

Техновидение. Обзор самого маленького смартфона в мире

25.10.2019 14:29
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

25.10.2019 15:35

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку