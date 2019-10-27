Пытается перенимать повадки шефа: Зеленский неудачно мутирует в Коломойского

Вооруженные радикалы, с которыми в Донбассе накануне спорил президент Украины Владимир Зеленский — это не добровольцы, а самозванцы. Они никак не связаны с силовиками. Такое заявление распространила пресс-служба штаба Операции объединенных сил. Там пояснили — украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе. Но те, кто общался с Зеленским, не относятся ни к одной из таких категорий.

Владимир Зеленский приехал на линию разграничения, чтобы лично уговорить националистов не препятствовать разведению войск. Беседа в селе Золотое получилась эмоциональной. С украинского перешли на русский. Президент страны не стеснял себя в выражениях.

"Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери", — так общался Зеленский с националистами.

Эта манера и тон экспертам кажутся уж очень знакомыми. Говорят, что похожим образом, изъясняется Игорь Коломойский. Олигарх часто выражается оскорбительно, чтобы добиться своего.



Политтехнолог Константин Долгов считает, что Зеленский, который долгое время сидит на бюджетах Коломойского, пытается перенимать повадки своего шефа. "Насколько это получается? Я считаю, что не получается. Потому что, чтобы быть как Коломойский, надо быть Коломойским, а в исполнении Зеленского, это выглядит смешно", — говорит Долгов.

Спустя несколько часов от былой резкости Владимира Зеленского не осталось и следа. Пытаясь зайти с другой стороны, президент внезапно меняет риторику. В своем комментарии он отметил, что готов и дальше разговаривать с националистами, искать взаимопонимание.

"Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой, подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Украина снова будет единой", — заявил украинский президент.

В итоге из Донбасса Зеленский уехал ни с чем. Ни высокопарные лозунги, ни резкий тон президента радикалов не убедили. Прекращать войну они не собираются.



Тем временем, украинские военные назвали боевиков, которые спорили с Зеленским, самозванцами и обвинили их в нарушении закона. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами, однако не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. "Законом четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с президентом, не принадлежат ни к одной из таких категорий, а значит, находятся в Золотом с оружием нелегально", — утверждают они.



Получается, это преступники. Но, по мнению наблюдателей, вряд ли Зеленский решится на силовые методы убеждения националистов. Украинский президент традиционно старается усидеть на всех стульях.