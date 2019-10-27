Курьезное расставание со смартфоном во время полета на винтажном самолете попало на видео

В Сети появилось видео курьезного воздушного инцидента с участием незадачливого фотографа, произошедшего во время ознакомительного полета в США.

Один из участников частной американской пилотажной группы Skytypers, летающих на учебно-тренировочных самолетах North American T-6 Texan, производившихся с 1937 года, взял в кабину пассажира.

Мужчина, впечатленный происходящим, решил снять происходящее на камеру своего гаджета. В процесс вмешались законы физики – воздушный поток вырвал смартфон из рук человека и отправил его к земле.

Отдельного внимания заслуживает выражение лица пассажира, внезапно лишившегося технического устройства.