Вратарь "Ганновера" бил по мячу, но попал сопернику в пах

В матче команд второй бундеслиги между командами "Ганновер" – "Карлсруэ" вратарь хозяев поля Рон-Роберт Цилер был удален за удар соперника ниже пояса. Встреча завершилась вничью 3:3.

На последней минуте матча нападающий "Карлсруэ" Дэнид Гордон сравнял счет. Футболист побежал к выскочившему из ворот мчу и хотел схватит его. Но получил сильный удар в пах и оказался на газоне. Вратарь "Гановера" Цилер, огорченный тем, что его команда упустила победу, хотел ударить по мячу и выбить его подальше. Но угодил в соперника.

Судья предъявил Цилеру желтую карточку, которая стала для него второй. Чемпион мира 2014 года пропустит следующий матч "Ганновера", занимающего 13 место во второй бундеслиге.