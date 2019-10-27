Новак: подрядчики гарантируют, что "Турецкий поток" будет построен в срок

Министр энергетики России Александр Новак на полях встречи президентов России и Турции в Сочи 22 октября рассказал, как идет реализация проекта строительства газопровода "Турецкий поток". Глава Минэнерго довольно охотно пообщался с журналистами, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Строительные работы продолжаются, идут, подрядные организации гарантируют, что они будут закончены своевременно", — рассказал Новак представителям СМИ.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана шли шесть с половиной часов в формате "один на один", а также с министрами иностранных дел и обороны и другими представителями делегаций. Итогом стал меморандум о взаимопонимании по Сирии.

А до этого, когда с начала встречи Путина и Эрдогана пошел уже шестой час, в зале с представителями делегаций послышался знакомый каждому москвичу звук: кто-то разорвал конверт с коммунальными платежками. Оказалось, министр энергетики решил воспользоваться неожиданно появившимся свободным временем, и оплатить счета за квартиру и за свет.