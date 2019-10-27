Жука назвали в честь Греты Тунберг за внешнее сходство с ней

В честь шведской экологической активистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков, обнаруженный недавно в ходе изучения коллекций лондонского Музея естественной истории. Имя Nelloptodes gretae получил крошечный жучок из семейства перокрылок — у него нет ни глаз, ни крыльев, но есть длинные усики, несколько напоминающие косички Тунберг.

Имя выбрал научный сотрудник музея доктор Майкл Дарби, передает Sky News. Именно он нашел этот неизвестный ранее вид жуков в ходе изучения образцов почвы и листьев, собранных британским натуралистом Уильямом Блоком в Кении в 1965 году. В 1978 году Блок передал свое собрание Музею естественной истории.

Дарби обнаружил новый вид жуков, изучая так называемую "спиртовую" коллекцию британского музея. Она насчитывает около 23 миллионов экспонатов, многие из которых заспиртованы.