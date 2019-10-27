Появилось видео столкновения трамвая и фуры с трубами в Нижнем Новгороде

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезной аварии с пострадавшими, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 25 октября, на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы.

Судя по кадрам, водитель фуры с грузом металлических труб не заметил трамвай и свернул направо, перекрыв пути, после чего и произошло столкновение.

В результате инцидента пострадали четыре человека – три пассажира и вагоновожатый. Все они были госпитализированы, об этом сообщали местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.