В России появился приют для изъятых медведей

В Приморье открылся первый в России приют для гималайских медведей, которые не смогут выжить в дикой природе.

Сейчас в нем живут 7 самцов, сообщила замдиректора зоопарка "Садгород" Алена Асновина. Зоопарк взял на себя реализацию проекта и вложил в строительство приюта 1,5 миллиона рублей. Оставшуюся сумму пожертвовали благотворители.

В Приморье незаконное содержание медведей не редкость. Их держат во дворах, кафе, металлобазах, и условия содержания оставляют желать лучшего. Мишек чем попало кормят, держат в маленьких клетках, которые к тому же не чистят регулярно. По закону животных нужно изъять, но на воле им уже не выжить.

На очереди – второй приют уже для самок гималайских медведей. Также Асновина рассказала о намерении создать центр реабилитации и приют для хищных птиц — их почти каждый день приносят в зоопарк с поврежденными лапами и крыльями, передает ТАСС.