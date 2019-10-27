Тренер "Ростова" Карпин скоро снова станет отцом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о беременности своей супруги. Валерий Георгиевич станет отцом в четвертый раз.

В сентябре прошлого года жена Валерия Дарья родила девочку, которую назвали так же, как маму. Через год с небольшим 50-летний Валерий Карпин объявил о беременности своей супруге на странице в социальной сети. У Карпина также есть две взрослых дочери от первого брака – Мария и Валерия, проживающие в Испании.

Валерий Карпин – известный российский футболист и тренер. Он выступал в сборной России, "Факеле", ЦСКА, "Спартаке", испанских "Валенсии", "Сельте" и "Реал Сосьедад". В качестве тренера Карпин работал в "Спартаке", "Майорке", "Армавире". С декабря 2017 года он возглавляет "Ростов".