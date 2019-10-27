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27 октября 201916:42

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

Global Look Press

Власти Израиля будут рассматривать просьбы граждан России о предоставлении политического убежища по ускоренной процедуре. Об этом заявило израильское Управление по делам регистрации населения и иммиграции в связи с развитием так называемого "туризма беженцев" в эту страну.

Речь идет о том, что в Израиль прибывают тысячи людей из разных стран и сразу же подают запрос о политическом убежище. Пока их запрос рассматривается, они могут на законных основаниях работать в Израиле.

В результате выросла нагрузка как на систему в целом, так и на отделение, ведающее вопросами предоставления убежища. Процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища затягивается, что также на руку соискателям.

Российские дипломаты предлагали властям еврейского государства сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как это уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, передает РИА Новости. Они также ждут более четких правил и процедур недопуска в Израиль.

Пока принято решение распространить ускоренную процедуру рассмотрения запросов об убежище также и на граждан России. Также обсуждается увеличение числа русскоговорящих сотрудников погранично-паспортного контроля в израильских международных аэропортах, улучшение условий ожидания интервью соискателями убежища, налаживание оперативных контактов с консульскими работниками.

По словам израильских чиновников, граждане России стали гораздо чаще приезжать в эту страну в поисках заработка. По словам источника в дипломатических кругах, россиянам все чаще отказывают во въезде в Израиль, и только за первое полугодие там развернули на границе уже три тысячи человек.

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