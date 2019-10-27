Опубликовано видео массового ДТП под Уфой, в котором пострадал ребенок

Появилось видео массовой аварии, произошедшей утром в минувшую субботу, 26 октября, на трассе в окрестностях Уфы.

Неразбериха, возникшая в левом ряду, заставила участников движения сбрасывать скорость и резко перестраиваться в соседние полосы. С задачей справились не все – несколько машин столкнулись друг с другом.

Через несколько мгновений к месту ДТП подъехал грузовик, на полном ходу протаранивший кроссовер Honda CR-V.

По данным СМИ, участниками аварии стали шесть транспортных средств. Пострадал один человек – шестилетняя пассажирка автомобиля Honda.