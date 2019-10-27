Ситуация в Сирии: случился тектонический сдвиг

Ситуация в Сирии кардинально изменилась в лучшую сторону. Сдвиг — поистине тектонический. "Вести недели" уже подробно рассказывали о том, как Турция с севера вторглась в Сирию. К 27 октября бои остановлены. Турецкая армия никуда не двигается. И очень быстро налаживается конструкция мирной жизни в приграничных с Турцией районах Сирии.

22 октября к Путину в Сочи прилетел Эрдоган. Трудные переговоры шли шесть часов к ряду. Причем 2,5 часа из них встреча лидеров России и Турции шла с глазу на глаз, когда рядом были лишь переводчики. И уже после присоединились министры обороны и специалисты для согласования итогового документа, а главы России и Турции прямо по ходу обсуждения вносили свои предложения и правки. К вечеру оба лидера появились перед прессой и сделали принципиальные заявления, согласившись в главном.

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", — отметил Владимир Путин.

То есть целостность Сирии — принцип. Президент Турции Эрдоган согласился. "Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги в том направлении", — сказал он.

Со своей стороны, Путин учитывает и интересы Турции: "Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность".

Для того чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность, Турции нужно было войти на время в Сирию, чтобы гарантировать в будущем спокойствие на своих границах. Его до сих пор нарушали воинственные курды, которые рассчитывали до недавнего времени при поддержке США создать на севере Сирии некое квазигосударство, которое бы было постоянным источником беспокойства, поскольку и на юге Турции — по ту сторону границы — у границы живут те же курды.

Другого выхода Турция не увидела, кроме как отодвинуть курдов, которых Эрдоган называет не иначе как террористами, от своих границ в глубь Сирии, на 30 километров, а в эту зону запустить миллион беженцев-сирийцев, которые вот уже несколько лет ютятся в Турции. В этом и был план.

9 октября Турция на фронте в 120 километров, примерно между населенными пунктами Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, вторглась в Сирию. Операция называлась "Источник мира". Цель — как раз создать 30-километровую полосу безопасности и спокойствия. Эрдоган при этом наплевал на ультиматум Трампа. Россия не вмешивалась. Американцы при этом курдов откровенно предали. Ведь если раньше они их вооружали, одевали и обували, обещая поддержать независимый Курдистан, то сейчас курды оказались брошенными. Единственное, что Трамп смог сделать для курдов, — так это отправить к Эрдогану своего зама Пенса. Президент Турции принял его не с первого раза, но 24 октября они все же договорились, что Эрдоган приостановит на 120 часов наступление, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону подобру-поздорову.

Эрдоган согласился, поскольку это никак не противоречило его замыслу. Так и получилось. России это тоже было выгодно, ведь мир лучше войны, и создалась пауза для переговоров с Эрдоганом.

Вот в такой ситуации Эрдоган прилетел в Сочи. Что делать дальше, он не знал. Ему навстречу уже выдвигалась хорошо вооруженная и опытная сирийская армия. А она сегодня уже не та, что была. За четыре года с помощью России Дамаску удалось обучить и оснастить современное высокобоеспособное войско, испытанное в боях. Сегодня это — внушительная сила в 50 тысяч человек, с которой придется считаться всем. И вот Эрдоган оказался с сирийской армией лицом к лицу. Без России выход из ситуации был непонятен. В итоге договорились. Без американцев.

Те покинули стремную зону. Вот курды бросают в них чем попало и клянут на чем свет стоит. Дипломатичечкая комбинация вышла головокружительная. Главное, что все разрешилось бескровно. И так — по каждому из игроков.

У Трампа уже были плохие карты. Хороших ходов немного. Стояла задача увести свои войска из-под перекрестного огня. И здесь у него был один, хотя и слабый аргумент — приостановка боевых действий Турции на территории Сирии вроде как случилась по американской инициативе. Но в то же время Трамп просил ведь лишь за себя, ведь надо было спасаться бегством, так как перспектива для американцев оказаться между двумя разъяренными и сближающимися армиями не сладкая. Поэтому-то войска США просто драпают, а Трамп вынужденно демонстрирует отходчивость, "забыв", что Эрдоган выбросил в корзину его ультиматум, уже называет турецкого лидера "другом" и даже снимает с него введенные было санкции.

Эрдоган сохраняет лицо и достигает своих целей, временно оставаясь в 30-километровой зоне на севере Сирии. Это своего рода "фартук" на территории Сирии, зона безопасности.

Сама Сирия тем временем получает в свое распоряжение уже куда более лояльных курдов, ведь для них уж лучше Асад, чем Эрдоган. И ради собственного спасения курды уже начинают координировать свои действия с Дамаском, что очень хорошо для всех и для целостности Сирии. А курды ведь — тоже игроки в этой комбинации. И для них отступление с севера оказалось лучше, чем уничтожение. А выбор стоял именно так. Курды это понимают. По крайней мере, командующий курдскими силами генерал Мазлум Абдо поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу в ходе переговоров по видеосвязи так: "Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий. В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку".

Россия — в колоссальном выигрыше, имея в виду базовой целью недопущение террористов в нашу территорию и восстановление Сирии как мирного светского многонационального и многоконфессионального дружественного государства.

Все это закрепляется в пунктах принятого российско-турецкого меморандума. Вот его важнейшие пункты, которые в присутствии лидеров зачитал Сергей Лавров:

- обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции;

- они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории;

- в этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Эт-Телль-эль-Абьядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен.

Про остальное — бегство американцев на время — с военной точностью уже говорил в Сочи Сергей Шойгу. "Буквально для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них остался 1 час 31 минута. Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было несколько: то, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения", — заявил министр обороны РФ.

Американцы поспешили. Кроме того, по общей договоренности, по обе стороны от района операции "Источник мира" на всем протяжении сирийско-турецкой границы — а это на восток — 240 километров и на запад — еще 96 — будет идти совместное российско-турецкое патрулирование, для чего сюда уже дополнительно перебросили около 300 бойцов российской военной полиции и 30 единиц бронетехники.

Казалось бы, мало на более чем 300 километров границы. Но нет. Ведь им в помощь — все технические средства разведки, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники, наша авиация и, разумеется, взгляд и космоса. Граница будет на замке. Одна пикантная деталь. Российские военные выполняют совместную задачу с коллегами из страны НАТО. Не вижу противопоказаний.

Итак, если обобщить, то все сделанное за последнее время для России — по-настоящему большая победа — как военная, так и моральная. Быть может, даже крупнейшая со времен воссоединения с Крымом. Кстати, параллель не случайна. Как тогда с Крымом, так и сейчас с Сирией спасены уж точно тысячи жизней. Это как минимум. И сделан огромный шаг к налаживанию новой жизни.

А ведь, конечно, можно себе представить, что тогда, четыре года назад, вокруг Путина были и скептики, мол, зачем? И получится ли? Сейчас ясно, что получилось. И можно лишь представить себе, что было бы, если бы Россия тогда не вмешалась. Сирия превратилась бы в террористическое гуляй-поле, под мягкое подбрюшье России двинулись бы вдохновленные успехом банды, а Турция, Иран и Израиль вполне могли бы схлестнуться не на жизнь, а на смерть — с перспективой уже совсем большой войны с выходом и за переделы региона. Россия решилась. И Россия смогла.

Еще четыре года назад мы слышали хор голосов, что Асад должен уйти. Сейчас уже никто и не говорит об этом. А сама Сирия обретает прежние очертания. Кстати, это вопрос слова в политике. Трамп юлит, кидает партнеров и союзников. Европа не раз предавала ближневосточных лидеров — от Саддама Хусейна в Ираке и Муамара Каддафи в Ливии, до Мубарака в Египте и Бен Али в Тунисе. Москва союзников не бросает и данное слово держит. В современном зыбком мире твердое слово — большой ресурс.

Итак, сирийско-турецкая граница становится полностью непроницаемой. Это стратегически хорошо и для самой Сирии, и для Турции, и для России. В конечном счете и для курдов тоже — будут жить в мире. Но вот территория, восточный берег Ефрата, которая контролируется преимущественно курдами, — до недавнего времени в оппозиции Дамаску. С курдами идет кропотливая работа на земле. Американцам они не нужны.

Трамп это ясно дал понять. Теперь курдам предстоит это осознать и договориться с Дамаском, с Асадом. А он уж точно им ближе, чем Эрдоган. Выбор — из двух. Здесь же на нефтяных полях еще остались, вы удивитесь, американцы. Трамп об этом говорит сам. Вот отрывок из его заявления по Сирии, сделанного 23 октября: "Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшой контингент войск США останется в том районе, где у них есть нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что с ней делать в будущем".

Я понимаю, Трамп, наверное, даже мечтал бы охранять и нашу, российскую нефть где-нибудь в Сибири, но пока не складывается как-то. Хотел опять же охранять нефть в Венесуэле, но тоже обломилось. Пока охраняет в Сирии. Но это пока. Рано или поздно граница Сирии с Ираком будет закрыта. Нефть пока с этих нефтяных полей идет мимо сирийского правительства в Ирак. Это — грабеж. То, как США "охраняют" сирийскую нефть, лучше всего характеризует русская пословица "пусти козла огород охранять…".

26 октября Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку колонны нефтевозов по пути в Ирак. Их сотни. Попросту — контрабанда ворованного. По оценкам Минобороны – очень приблизительным — Сирию таким образом грабят минимум на 30 миллионов долларов в месяц. Комментируя происходящее, официальный представитель Минобороны России генерал Коношенков добавил: "Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа".

Еще раз: американцы в Сирии находятся незаконно. И рано или поздно им оттуда придется убраться совсем. Пусть охраняют свою нефть. На другом полушарии.

Конечно, сейчас на востоке от Евфрата надо налаживать жизнь. Создавать мирные администрации и решать накопившиеся проблемы. Одна из них — лагеря беженцев и тюрьмы с террористами, оставшиеся на этой территории. Крупнейший из лагерей – Аль-Холь. Беженцев там — 72 тысячи. Плюс тюрьма, где террористов — более полутора тысяч. Беженцы — в жутких условиях: болезни, включая гепатит А, острые кишечные инфекции, плюс глисты и паразиты, откладывающие под кожу личинки. Мы и о болезнях-то таких не слышали — шистосомоз, анкилостомоз, лейшманиоз. Беженцев предстоит лечить и расселять. Террористов в тюрьмах – "сортировать" по странам и возвращать властям тех государств, откуда они в Сирию понаехали, а это и Евросоюз, и СНГ и даже Китай. Огромная работа. Будем рассчитывать и на силы ООН.