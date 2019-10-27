Екатерина. Самозванцы

Тема:

Конфликт в Сирии 16 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 октября 201919:17 Евгений Поддубный

Миротворческая миссия: "вежливые люди", они и в Сирии вежливые

Миротворческая миссия: "вежливые люди", они и в Сирии вежливые

Российский флаг как гарант мира. Как уже работают исторические решения по Сирии?

О том, что российские военные на северо-востоке Арабской Республики — с миротворческой миссией, говорят даже малозаметные детали. Никакой тяжелой бронетехники или вооружения. Только то, что необходимо для самообороны. "Вежливые люди", они и в Сирии вежливые.

Это точная иллюстрация договоренностей, которые были достигнуты на встрече Путина и Эрдогана в Сочи. У сирийско-турецкой границы — бронеавтомобили российской военной полиции. Экипажи "Тигров" ежедневно патрулируют территорию — трассы и населенные. На погранзаставах теперь флаги Сирийской Арабской Республики. Ранее здесь находились бойцы отрядов курдских сил самообороны, теперь — сирийские пограничники.

Это теперь вновь сирийская погранзастава. Еще несколько лет назад мало кто себе мог представить, что Дамаск вообще восстановит контроль над этим участком сирийско-турецкой границы. Кстати, до территории Турции отсюда не более километра. Наверняка за действиями нашей съемочной группы наблюдают турецкие пограничники.

В Сирию прибывают новые подразделения военной полиции, для организации патрулирования из России уже переброшены десятки бронеавтомобилей. Вот кадры разгрузки военно-транспортных самолетов Ил-76 на авиабазе Хмеймим. В ближайшее время эта техника будет на границе. Кроме обеспечения безопасности российские военные откажут содействие отрядам курдского ополчения.

Формирования курдов должны отойти от границ на 30 километров. После того как этот процесс завершится, начнется совместное российско-турецкое патрулирование. За этими сухими формулировками и огромная работа, и большая победа — война остановлена.

Если бы не усилия России, наверняка этот город находился бы сейчас под огнем турецкой артиллерии и авиации. Кобани уже точно штурмовали бы протурецкие отряды сирийских боевиков, и Анкара вряд ли бы им отказала в огневой поддержке. Москва в очередной раз предотвратила большое кровопролитие на Ближнем Востоке. Именно поэтому российский флаг здесь — это гарантия того, что по городу стрелять не будет никто.

У оного из местных жителей — магазин в пяти километрах от границы. Он говорит, что был готов бежать, вовремя остановился. И не только он.

"Мы, конечно, обрадовались, когда увидели здесь российских военных, мы же понимаем, что это Россия остановила агрессию против нас", — признался хозяин магазина.

Так выглядит зона, которую в результате военной операции взяли под контроль турецкие подразделения. Глубина — около 30 километров, до трассы М4 по фронту — более 200 километров. Но дорога от Алеппо до границы с Ираком под контролем правительственных сил. Сирийское командование продолжает перебрасывать подразделения для того, чтобы усилить оборону вокруг зоны.

Это новый опорный пункт одного из батальонов сирийской армии. Подразделение было переброшено к линии соприкосновения всего несколько дней назад, рядом — уже протурецкие отряды так называемой умеренной сирийской оппозиции.

"Наша задача — это только оборона, мы не собираемся открывать огонь первыми. Это сирийская территория, а мы сирийские солдаты, поэтому будем делать свою работу, защищать свою страну", — отметил один из военных.

"Флаг России на сирийском танке — это дань уважения. Мы очень признательны русским за то, что вы делаете для нашей страны, и мы с парнями решили, что это правильно в данной ситуации, чтобы флаги наших стран были рядом", — сказал другой военный.

Здесь уже десятки подразделений сирийской армии, такая же картина и в соседних приграничных провинциях.

Это лагерь, где содержались члены семей террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Здесь проживали более 10 тысяч человек. Когда Турция начала военную операция на северо-востоке Сирии "Источник мира", лидеры отрядов курдского ополчения сняли охрану, перебросили бойцов на передовую для боевых действий. В результате все, кто были в лагере, бежали на территорию, которую контролируют боевики радикальных группировок. И таких лагерей и тюрем в регионе несколько, и многие теперь пусты.

Игры Запада вновь дали повод радикалам псевдохалифата мечтать о реванше. Вряд ли бежавшие боевики и пособники залягут на дно, например, в Идлибе. Вот красноречивые кадры. Жены террористов митингуют в одном из лагерей. 

У лидеров курдских формирований осталось совсем мало времени для того, чтобы покинуть буферную зону. Сирийские подразделения готовы обеспечить безопасность приграничных провинций. Успех всей сделки зависит сейчас от того, насколько Анкара сможет контролировать отряды сирийских боевиков. Радикалы из их числа способны на сюрпризы.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

19:15

Моралес обвинил своих противников в подготовке переворота

19:05

Песков ответил на вопрос об аль-Багдади

18:41

Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

17:24

Минобороны РФ не верит в ликвидацию аль-Багдади

16:36

"Как кино": Трамп в красках поведал о подрыве аль-Багдади вместе с детьми

16:14

WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

14:15

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны РФ не верит в ликвидацию аль-Багдади, и вот почему

Минобороны РФ не верит в ликвидацию аль-Багдади, и вот почему

1 час назад
WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

2 часа назад
Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

34 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Отец Бутиной уточнил ее планы и состояние здоровья

Отец Бутиной уточнил ее планы и состояние здоровья

2 часа назад
"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

1 час назад
Бойня в воинской части: одного из раненых будут лечить в Москве

Бойня в воинской части: одного из раненых будут лечить в Москве

51 минута назад
Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

5 часов назад
В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

5 часов назад
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

1 час назад
Пытается перенимать повадки шефа: Зеленский неудачно мутирует в Коломойского

Пытается перенимать повадки шефа: Зеленский неудачно мутирует в Коломойского

4 часа назад
Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

6 часов назад
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

8 часов назад
Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

26.10.2019 14:15
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
"Динамо" оказалось сильнее ЦСКА

"Динамо" оказалось сильнее ЦСКА

35 минут назад
Исчезновение Сеssna: второй день поисков не принес результатов

Исчезновение Сеssna: второй день поисков не принес результатов

52 минуты назад
Союзники США отреагировали на новости о смерти главаря ИГ

Союзники США отреагировали на новости о смерти главаря ИГ

57 минут назад
Окончательный отвод: курды оставят сирийско-турецкую границу

Окончательный отвод: курды оставят сирийско-турецкую границу

58 минут назад
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

1 час назад
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

2 часа назад
Баскетбольный "Зенит" проиграл "Локомотиву-Кубани" на своей площадке

Баскетбольный "Зенит" проиграл "Локомотиву-Кубани" на своей площадке

2 часа назад
Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

2 часа назад
КХЛ. "Сибирь" одержала волевую победу над "Магниткой"

КХЛ. "Сибирь" одержала волевую победу над "Магниткой"

3 часа назад
Опубликовано видео массового ДТП под Уфой, в котором пострадал ребенок

Опубликовано видео массового ДТП под Уфой, в котором пострадал ребенок

3 часа назад
В России появился приют для изъятых медведей

В России появился приют для изъятых медведей

3 часа назад
39 трупов в рефрижераторе: трех подозреваемых выпустили под залог

39 трупов в рефрижераторе: трех подозреваемых выпустили под залог

3 часа назад
Жирков и Дзюба принесли "Зениту" очередную победу

Жирков и Дзюба принесли "Зениту" очередную победу

3 часа назад
Жука назвали в честь Греты Тунберг за внешнее сходство с ней

Жука назвали в честь Греты Тунберг за внешнее сходство с ней

3 часа назад
Тренер "Ростова" Карпин скоро снова станет отцом

Тренер "Ростова" Карпин скоро снова станет отцом

3 часа назад
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х

Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х

3 часа назад
Появилось видео столкновения трамвая и фуры с трубами в Нижнем Новгороде

Появилось видео столкновения трамвая и фуры с трубами в Нижнем Новгороде

4 часа назад
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой

Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой

4 часа назад
Ситуация в Сирии: Кремль призвал называть вещи своими именами

Ситуация в Сирии: Кремль призвал называть вещи своими именами

4 часа назад
Новак: подрядчики гарантируют, что "Турецкий поток" будет построен в срок

Новак: подрядчики гарантируют, что "Турецкий поток" будет построен в срок

4 часа назад
Лавров о российско-турецком меморандуме: сепаратистские игры в Сирии были отвергнуты

Лавров о российско-турецком меморандуме: сепаратистские игры в Сирии были отвергнуты

5 часов назад
Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

6 часов назад
В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

7 часов назад
Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

8 часов назад
Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

8 часов назад
Художница нарисовала некруглых Смешариков

Художница нарисовала некруглых Смешариков

26.10.2019 10:21
В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

В одном из величайших вымираний в истории Земли обвинили ртуть из вулканов

25.10.2019 17:51
Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

Чайковский всегда в моде: Иван Кожинов приглашает в ЦДРИ

25.10.2019 15:35

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку