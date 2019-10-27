Миротворческая миссия: "вежливые люди", они и в Сирии вежливые

Российский флаг как гарант мира. Как уже работают исторические решения по Сирии?

О том, что российские военные на северо-востоке Арабской Республики — с миротворческой миссией, говорят даже малозаметные детали. Никакой тяжелой бронетехники или вооружения. Только то, что необходимо для самообороны. "Вежливые люди", они и в Сирии вежливые.

Это точная иллюстрация договоренностей, которые были достигнуты на встрече Путина и Эрдогана в Сочи. У сирийско-турецкой границы — бронеавтомобили российской военной полиции. Экипажи "Тигров" ежедневно патрулируют территорию — трассы и населенные. На погранзаставах теперь флаги Сирийской Арабской Республики. Ранее здесь находились бойцы отрядов курдских сил самообороны, теперь — сирийские пограничники.

Это теперь вновь сирийская погранзастава. Еще несколько лет назад мало кто себе мог представить, что Дамаск вообще восстановит контроль над этим участком сирийско-турецкой границы. Кстати, до территории Турции отсюда не более километра. Наверняка за действиями нашей съемочной группы наблюдают турецкие пограничники.

В Сирию прибывают новые подразделения военной полиции, для организации патрулирования из России уже переброшены десятки бронеавтомобилей. Вот кадры разгрузки военно-транспортных самолетов Ил-76 на авиабазе Хмеймим. В ближайшее время эта техника будет на границе. Кроме обеспечения безопасности российские военные откажут содействие отрядам курдского ополчения.

Формирования курдов должны отойти от границ на 30 километров. После того как этот процесс завершится, начнется совместное российско-турецкое патрулирование. За этими сухими формулировками и огромная работа, и большая победа — война остановлена.

Если бы не усилия России, наверняка этот город находился бы сейчас под огнем турецкой артиллерии и авиации. Кобани уже точно штурмовали бы протурецкие отряды сирийских боевиков, и Анкара вряд ли бы им отказала в огневой поддержке. Москва в очередной раз предотвратила большое кровопролитие на Ближнем Востоке. Именно поэтому российский флаг здесь — это гарантия того, что по городу стрелять не будет никто.

У оного из местных жителей — магазин в пяти километрах от границы. Он говорит, что был готов бежать, вовремя остановился. И не только он.

"Мы, конечно, обрадовались, когда увидели здесь российских военных, мы же понимаем, что это Россия остановила агрессию против нас", — признался хозяин магазина.

Так выглядит зона, которую в результате военной операции взяли под контроль турецкие подразделения. Глубина — около 30 километров, до трассы М4 по фронту — более 200 километров. Но дорога от Алеппо до границы с Ираком под контролем правительственных сил. Сирийское командование продолжает перебрасывать подразделения для того, чтобы усилить оборону вокруг зоны.

Это новый опорный пункт одного из батальонов сирийской армии. Подразделение было переброшено к линии соприкосновения всего несколько дней назад, рядом — уже протурецкие отряды так называемой умеренной сирийской оппозиции.

"Наша задача — это только оборона, мы не собираемся открывать огонь первыми. Это сирийская территория, а мы сирийские солдаты, поэтому будем делать свою работу, защищать свою страну", — отметил один из военных.

"Флаг России на сирийском танке — это дань уважения. Мы очень признательны русским за то, что вы делаете для нашей страны, и мы с парнями решили, что это правильно в данной ситуации, чтобы флаги наших стран были рядом", — сказал другой военный.

Здесь уже десятки подразделений сирийской армии, такая же картина и в соседних приграничных провинциях.

Это лагерь, где содержались члены семей террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Здесь проживали более 10 тысяч человек. Когда Турция начала военную операция на северо-востоке Сирии "Источник мира", лидеры отрядов курдского ополчения сняли охрану, перебросили бойцов на передовую для боевых действий. В результате все, кто были в лагере, бежали на территорию, которую контролируют боевики радикальных группировок. И таких лагерей и тюрем в регионе несколько, и многие теперь пусты.

Игры Запада вновь дали повод радикалам псевдохалифата мечтать о реванше. Вряд ли бежавшие боевики и пособники залягут на дно, например, в Идлибе. Вот красноречивые кадры. Жены террористов митингуют в одном из лагерей.

У лидеров курдских формирований осталось совсем мало времени для того, чтобы покинуть буферную зону. Сирийские подразделения готовы обеспечить безопасность приграничных провинций. Успех всей сделки зависит сейчас от того, насколько Анкара сможет контролировать отряды сирийских боевиков. Радикалы из их числа способны на сюрпризы.