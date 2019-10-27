На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет. Караченцов скончался год назад, не дожив всего один день до 74-летия.

Идея памятника принадлежит сыну артиста — Андрею. На плите черного гранита Караченцов изображен в своей знаковой роли — графа Резанова из рок-оперы "Юнона и "Авось". За основу взята финальная сцена: Караченцов-Резанов стоит на коленях и умирая просит прощения у родины за то, что не успел воплотить обещанное.

Поначалу обсуждались несколько идей: отлить памятник из бронзы, поставить белый мраморный крест, воссоздать сцену из спектакля. Однако вдова артиста Людмила Поргина объяснила, почему в конце концов выбрали изображение на граните: "Я приехала на Новодевичье кладбище — и не узнала Людмилу Гурченко: она из белого мрамора. Долго смотрела на бронзовую скульптуру Вячеслава Тихонова, не понимая, что это он. А мне хочется, чтобы люди, приходящие к Коле на могилу, сразу осознавали, кто перед ними — в камне, но с сердцем не каменным".

На подножье памятника нанесены перефразированные последние слова Резанова: "Прости меня, земля, что я тебя покинул". Роль креста в композиции сыграет корабельная мачта на заднем плане.

Памятник гранитная мастерская изготовила бесплатно как дань уважения таланта известного артиста.

Николай Караченцов сыграл свыше 100 киноролей в фильмах, ставших культовыми: "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул". Артист спел более 200 песен, озвучил более 25 мультфильмов. В театре Марка Захарова им воплощено более 20 запоминающихся образов: Тиль Уленшпигель, Лаэрт, князь Меншиков. Визитной карточкой Караченцова стала роль графа Резанова

В 2005 году артист спешил домой после звонка жены о смерти тещи, не справился с управлением и врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Во время аварии подушка безопасности не раскрылась и артист получил тяжелую черепно-мозговую травму. До самой смерти он боролся с последствиями аварии, а также онкологическим заболеванием и болезнью почек.