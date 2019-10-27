Саммит в Сочи: Россия и Африка лучше узнали друг друга

23 октября в Сочи открылся двухдневный саммит "Россия – Африка". На встречу с российским президентом приехали первые лица и высокие представители 54 африканских государств.

Когда только отдельных встреч с иностранными лидерами сразу 20 подряд, а еще проведение саммита, рабочего завтрака, приема, заявления для прессы, можно попросту заблудиться. Шеф президентского протокола поможет, чтобы этого никогда не произошло.

Сергей Лавров протрет немного уставшие глаза — и снова в бой. А вот у гостей саммита "Россия – Африка" от размаха происходящего — голова кругом. Такое вообще сложно представить, но, тем не менее, это происходило: охранник одного из лидеров, который носил за своим начальником костюм, уже во время переговоров с Путиным подсказывает члену делегации, что вообще-то его место за большим столом вместе с президентами, а не сбоку ото всех.

Лидер другой африканской страны вдруг неожиданно предложил Путину: надо бы поговорить один на один, пусть все выйдут.

Российский президент — рука об руку с президентом одной из самых влиятельных стран Африки — Египта. У них даже галстуки оказались похожи.

Развивать отношения Россия хочет со всеми странами Африки. По простой причине — это очень выгодно. Товарооборот уже сейчас — 20 миллиардов долларов.

"Коллега сказал, что это — хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это наша торговля с Египтом, это 40%. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров", — подчеркнул Путин.

Больше никакой идеологической подоплеки, как в советские времена. Только взаимовыгодное сотрудничество. Саммит принес соглашений почти на триллион. Многочасовое заседание, когда выступали все приехавшие лидеры, Путин провел лично, иногда подзывая к себе Лаврова для консультаций на ходу.

В результате саммита Россия и Африка точно лучше узнали друг друга. Многие из лидеров даже не слышали о русской традиции встречать гостей хлебом и солью. Одни пытались взять и унести сразу весь каравай. Другие, не очень понимая, что все-таки от них требуется, готовы были даже обнять хлеб.

Сочи в очередной раз с легкостью принял крупнейшее мировое событие.