В Африку стали вкладывать буквально все

В России, да и практически во всем мире об африканском континенте бытует несколько устойчивых стереотипов. Причем сами африканцы порой подыгрывают туристам, дурача их за деньги.

Для нас Африка — исторически образы страшной нищеты, голода, рахитичных полуголых детей, облепленных мухами. А еще кровопролитные войны между племенами и странами, что уносят сотни тысяч жизней. Страшное место, чуть ли не ад на земле. И мало кто решается провести в черной Африке отпуск.

Впрочем, это все лишь стереотипы. Современная Африка уже далеко не такая, как в эпоху колониализма, когда западные страны вывозили оттуда рабов, полезные ископаемые и слоновые бивни. Сегодня Африка — огромный и быстро растущий континент — примерно 1 миллиард 300 миллионов человек. А ведь еще 70 лет назад в ней проживали лишь 230 миллионов. Прирост — почти в 6 раз. А по прогнозам ООН, уже к 2050 году население черного континента прибавит еще миллиард человек.

Благодаря экономическому росту, современной медицине — лекарствам и прививкам — в Африке растет и продолжительность жизни. В среднем — около 64 лет. А, например, в Египте и Кабо-Верде — 72 года, Тунисе — 76, Марокко и Алжире — почти 77.

Африка — самый перспективный регион с точки зрения инвестиций. Не первый год ряд африканских государств демонстрирует высокие темпы экономического роста — от 5 до 10% годового прироста ВВП. Российский президент назвал Африку "континентом возможностей".

Потенциал африканских стран оценил и Китай. В сентябре прошлого года в Пекине проходил китайско-африканский саммит, куда так же, как и в Сочи, собрались лидеры африканских государств. По итогам подписана Пекинская декларация о построении более тесного китайско-африканского сообщества единой судьбы.

"Мы желаем совместно думать с народами Африки, совместно пытаться, более тесно строить совместную судьбу Китая и Африки, служить примером создания общества единой судьбы", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По итогам саммита Пекин принял тогда решение выделить ряду стран Африки в качестве финансовой помощи на 60 миллиардов долларов. Более чем щедро и дальновидно.

Буквально все — и страны Запада и Азии, и государства Персидского залива — вкладывают в Африку миллиарды, всячески выказывают внимание и заинтересованность самыми неожиданными способами. Помнится, в августе прошлого года Тереза Мэй покоряла своими танцами ЮАР и Кению.

Француз Макрон в ноябре 2017 года во время африканского турне выступил в Буркина-Фасо с инициативой вернуть предметы искусства доколониальной Африки, которые хранятся в музеях Франции. По мнению экспертов, речь может идти о нескольких тысячах артефактов. Тоже щедрый жест.

В последние годы и Россия активно включается в африканские проекты. За пять лет товарооборот между Россией и африканским континентом вырос вдвое достиг 20 миллиардов долларов. Там уже активно работают крупнейшие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Алроса" и даже "Яндекс" — на развивающемся цифровом рынке региона. На сочинском саммите "Россия – Африка" были подписаны более 50 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.