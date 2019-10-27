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27 октября 201917:10

"Как кино": Трамп в красках поведал о подрыве аль-Багдади вместе с детьми

"Как кино": Трамп в красках поведал о подрыве аль-Багдади вместе с детьми

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что террорист номер один – главарь группировки игиловцев (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован.

Спецназ США провел опасную операцию на севере Сирии. Никто из военнослужащих не пострадал. Большинство боевиков было уничтожено, 11 детей удалось вывести из жилого комплекса, где находился преступник. Но аль-Багдади, пытаясь скрыться в подземном туннеле, увел с собой троих ребят.  Туннель заканчивался тупиком, сообщает CNN. Поняв, что бежать некуда, террорист взорвал себя и детей при помощи пояса смертника. Умер как трус – убегая и в слезах, подытожил Трамп.

Личность аль-Багдади уже подтверждена экспертизой.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь. По его словам, Россия повела себя отлично, пропустив вертолеты США над контролируемой территорией, передает канал "Россия 24". При этом в РФ не знали о готовящейся операции, подчеркнул Трамп.

По его словам, наблюдать за операцией было все равно что смотреть кино, передает РИА Новости.

Операция по ликвидации экстремиста началась 5 месяцев назад со сбора разведданых о его местонахождении, написал твит командующий "Силами демократической Сирии" Мазлюм Абди, а также поблагодарил всех участников операции. 

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Главарь игиловцев (запрещено в РФ) с 2014 года, когда объявил с минарета о создании "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

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