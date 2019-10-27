Разговор на русском: Зеленский и атошник выясняли, кто круче

Истек десятидневный ультиматум, который украинские националисты предъявили президенту Зеленскому 14 октября в ходе массовой акции в Киеве. Мы помним, как это было. Тогда от Зеленского под угрозой свержения потребовали отказаться от развода сил по линии соприкосновения в Донбассе, от формулы Штайнмайера, то есть фактически от Минских соглашений, и принять "формулу войны" — покорение Донбасса военным путем.

Зеленский по факту принял ультиматум. Никакого продвижения с тех пор к саммиту "нормандской четверки" со стороны Киева нет. А действия президента Украины стали хаотичными, в них утрачена хоть какая-то нить.

Недавно Зеленский слетал в Японию на интронизацию нового императора Японии. Там наткнулся на живого Штайнмайера. Поговорили вроде как ни о чем. Новостей нет. Вернувшись в Киев, едва успел сменить фрак на походную форму цвета хаки, как сразу же отправился к ветеранам АТО, которые препятствуют разведению сил в Золотом. Разговор не сложился, больше походил на взаимную перебранку и выяснения, кто круче. Беседовали, к слову, по-русски.