Украина вселилась в американские власти

Украинская тема остается обоюдотоксичной в Америке как для Трампа, так и для его оппонентов-демократов.

Три десятка разгневанных республиканцев штурмовали помещение прямо в Конгрессе. Ворвались в тот зал, где за закрытыми дверями под предводительством демократов начинался допрос свидетеля по делу об импичменте Трампу.

Конгрессмены штурмуют двери с большой красной табличкой "Зона с ограниченным доступом". Посетителям и СМИ проход закрыт. Нарушают и другой строгий запрет — проносят мобильные телефоны в секретную комнату, туда, где даже стены экранированы, чтобы защитить от прослушки извне.

Непрошенные конгрессмены готовились к длительной осаде, даже прихватили с собой пиццу. Происходящее в прямом эфире транслировали американские телеканалы. Все это напоминает то, что регулярно можно наблюдать в украинской Верховной Раде. До блокирования трибуны или рукоприкладства в Конгрессе дело еще не дошло, но все движется в украинскую сторону.

"Когда мы зашли в зал все разбежались. Не хотели, чтобы мы что-то услышали. Мы устали от этого фальшивого импичмента. А в итоге мы все вопим и кричим друг на друга", — сказал Роджер Маршал, член Палаты представителей от Республиканской партии.

"Мы требуем, чтобы сначала было проведено голосование. Только оно может дать санкцию на расследование в рамках импичмента", — считает Дебби Леско, член Палаты представителей от Республиканской партии.

В итоге республиканцы сорвали заседание, где должна была дать показания Лора Купер — ранее особо неизвестная заместитель помощника министра обороны, которая в Пентагоне, оказывается, курирует российское и украинское направления. До нее вызывали бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, экс-посла США на Украине Мэри Йованович, посла в ЕС Гордона Сондланда и нынешнего временного поверенного в делах США в Киеве Билла Тейлора. Интересовало конгрессменов одно — шантажировал ли Трамп Зеленского американской военной помощью.

Оружие и деньги — в обмен на начало расследования против сына Байдена Хантера. Ответы тех, кто давал показания в Конгрессе, судя по утечкам, были утвердительными. Но Трамп решительно все отрицает и переходит в наступление. "У нас с президентом Украины был отличный разговор. Никто на Украине не жаловался. Байден ушел от ответственности — он получал 168 тысяч долларов в месяц со своим другом на Украине. Не имея никакого опыта ни в нефти, ни в чем. По моему мнению, это была взятка", — заявил Трамп.

Скандальная украинская тема неожиданно соединилась в США и с болезненным афроамериканским вопросом. В Twitter Трамп назвал попытку импичмента "линчеванием". Отсылка к судам Линча, когда в Америке подозреваемых толпа вешала и сжигала без суда и следствия, в основном чернокожих.

Подняли архивы. Действительно, тот же Байден 20 лет назад так же говорил об импичменте, защищая Клинтона: "Даже если президента нужно отстранить от должности, история поставит вопрос: было ли это линчеванием со стороны одной партии или нет?" Теперь слово, похоже, прочно войдет в современный американский политический лексикон. В заголовках опять маячит доклад спецпрокурора Мюллера — демократы добились, чтобы им предоставили доступ к полному тексту — без вымаранных в интересах разведки кусков.

Впрочем, и у Трампа промежуточная победа. Минюст открыл уголовное дело и теперь выясняет, был ли в ФБР заговор против Трампа и его предвыборного штаба.

"Займитесь теми, кто начал кампанию против меня. Скажу вам так: вы увидите, что творились очень темные дела. И люди поступали бесчестно. Это наихудшее мошенничество в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Между тем демократы хватку не теряют. И тут — опять Украина. В суде прошли первые слушания по делу бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса — людей, близких Руди Джулиани. Они якобы помогали адвокату Трампа искать на Украине компромат на сына Байдена. Их обвинили в мошенничестве и выпустили под залог — по миллиону долларов с каждого.

"Много лжи сказано обо мне и моей семье в прессе. Я буду защищаться в суде и уверен, что правда откроется. Меня оправдают. В остальном предаю себя в руки Господа", — заявил Лев Парнас.

Тем временем в Конгрессе за закрытыми дверями допросили уже десятого свидетеля по делу об импичменте Трампа. Украина вселилась в американские власти. И, похоже, это надолго.