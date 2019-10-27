Екатерина. Самозванцы

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 октября 201921:35 Александр Христенко

Украина вселилась в американские власти

Украина вселилась в американские власти

Украинская тема остается обоюдотоксичной в Америке как для Трампа, так и для его оппонентов-демократов.

Три десятка разгневанных республиканцев штурмовали помещение прямо в Конгрессе. Ворвались в тот зал, где за закрытыми дверями под предводительством демократов начинался допрос свидетеля по делу об импичменте Трампу.

Конгрессмены штурмуют двери с большой красной табличкой "Зона с ограниченным доступом". Посетителям и СМИ проход закрыт. Нарушают и другой строгий запрет — проносят мобильные телефоны в секретную комнату, туда, где даже стены экранированы, чтобы защитить от прослушки извне.

Непрошенные конгрессмены готовились к длительной осаде, даже прихватили с собой пиццу. Происходящее в прямом эфире транслировали американские телеканалы. Все это напоминает то, что регулярно можно наблюдать в украинской Верховной Раде. До блокирования трибуны или рукоприкладства в Конгрессе дело еще не дошло, но все движется в украинскую сторону.

"Когда мы зашли в зал все разбежались. Не хотели, чтобы мы что-то услышали. Мы устали от этого фальшивого импичмента. А в итоге мы все вопим и кричим друг на друга", — сказал Роджер Маршал, член Палаты представителей от Республиканской партии.

"Мы требуем, чтобы сначала было проведено голосование. Только оно может дать санкцию на расследование в рамках импичмента", — считает Дебби Леско, член Палаты представителей от Республиканской партии.

В итоге республиканцы сорвали заседание, где должна была дать показания Лора Купер — ранее особо неизвестная заместитель помощника министра обороны, которая в Пентагоне, оказывается, курирует российское и украинское направления. До нее вызывали бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, экс-посла США на Украине Мэри Йованович, посла в ЕС Гордона Сондланда и нынешнего временного поверенного в делах США в Киеве Билла Тейлора. Интересовало конгрессменов одно — шантажировал ли Трамп Зеленского американской военной помощью.

Оружие и деньги — в обмен на начало расследования против сына Байдена Хантера. Ответы тех, кто давал показания в Конгрессе, судя по утечкам, были утвердительными. Но Трамп решительно все отрицает и переходит в наступление. "У нас с президентом Украины был отличный разговор. Никто на Украине не жаловался. Байден ушел от ответственности — он получал 168 тысяч долларов в месяц со своим другом на Украине. Не имея никакого опыта ни в нефти, ни в чем. По моему мнению, это была взятка", — заявил Трамп.

Скандальная украинская тема неожиданно соединилась в США и с болезненным афроамериканским вопросом. В Twitter Трамп назвал попытку импичмента "линчеванием". Отсылка к судам Линча, когда в Америке подозреваемых толпа вешала и сжигала без суда и следствия, в основном чернокожих.

Подняли архивы. Действительно, тот же Байден 20 лет назад так же говорил об импичменте, защищая Клинтона: "Даже если президента нужно отстранить от должности, история поставит вопрос: было ли это линчеванием со стороны одной партии или нет?" Теперь слово, похоже, прочно войдет в современный американский политический лексикон. В заголовках опять маячит доклад спецпрокурора Мюллера — демократы добились, чтобы им предоставили доступ к полному тексту — без вымаранных в интересах разведки кусков.

Впрочем, и у Трампа промежуточная победа. Минюст открыл уголовное дело и теперь выясняет, был ли в ФБР заговор против Трампа и его предвыборного штаба.

"Займитесь теми, кто начал кампанию против меня. Скажу вам так: вы увидите, что творились очень темные дела. И люди поступали бесчестно. Это наихудшее мошенничество в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Между тем демократы хватку не теряют. И тут — опять Украина. В суде прошли первые слушания по делу бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса — людей, близких Руди Джулиани. Они якобы помогали адвокату Трампа искать на Украине компромат на сына Байдена. Их обвинили в мошенничестве и выпустили под залог — по миллиону долларов с каждого.

"Много лжи сказано обо мне и моей семье в прессе. Я буду защищаться в суде и уверен, что правда откроется. Меня оправдают. В остальном предаю себя в руки Господа", — заявил Лев Парнас.

Тем временем в Конгрессе за закрытыми дверями допросили уже десятого свидетеля по делу об импичменте Трампа. Украина вселилась в американские власти. И, похоже, это надолго.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:40

Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми

20:21

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

19:15

Моралес обвинил своих противников в подготовке переворота

19:05

Песков ответил на вопрос об аль-Багдади

18:41

Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

17:24

Минобороны РФ не верит в ликвидацию аль-Багдади

16:36

"Как кино": Трамп в красках поведал о подрыве аль-Багдади вместе с детьми

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

История с аль-Багдади: участники "операции" делятся противоречивыми подробностями

История с аль-Багдади: участники "операции" делятся противоречивыми подробностями

1 час назад
Американский космоплан вернулся с секретной миссии

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

1 час назад
Киселёв: Клинтон работает как агент Кремля

Киселёв: Клинтон работает как агент Кремля

1 час назад

Трансляции

23:50

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Разговор на русском: Зеленский и атошник выясняли, кто круче

Разговор на русском: Зеленский и атошник выясняли, кто круче

1 час назад
Ситуация в Сирии: случился тектонический сдвиг

Ситуация в Сирии: случился тектонический сдвиг

1 час назад
Появилось фото президента США, наблюдающего за операцией против главаря ИГ

Появилось фото президента США, наблюдающего за операцией против главаря ИГ

2 часа назад
В Африку стали вкладывать буквально все

В Африку стали вкладывать буквально все

38 минут назад
WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

5 часов назад
Бутина: для американских политиков во всем всегда будут виноваты русские

Бутина: для американских политиков во всем всегда будут виноваты русские

2 часа назад
"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

4 часа назад
Бойня в воинской части: одного из раненых будут лечить в Москве

Бойня в воинской части: одного из раненых будут лечить в Москве

3 часа назад
Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми

Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми

1 час назад
Украина вселилась в американские власти

Украина вселилась в американские власти

52 минуты назад
Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

Великая и Великий: "Екатерина. Самозванцы" приоткрывает тайны Романовых

26.10.2019 14:15
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Метеоры обещают молиться за единство православного мира

Метеоры обещают молиться за единство православного мира

21 минута назад
"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

1 час назад
Эвакуация калифорнийского округа Сонома стала самой масштабной в истории

Эвакуация калифорнийского округа Сонома стала самой масштабной в истории

1 час назад
Саммит в Сочи: Россия и Африка лучше узнали друг друга

Саммит в Сочи: Россия и Африка лучше узнали друг друга

2 часа назад
Хоккеисты "Спартака" довели победную серию до четырех игр

Хоккеисты "Спартака" довели победную серию до четырех игр

2 часа назад
Моралес обвинил своих противников в подготовке переворота

Моралес обвинил своих противников в подготовке переворота

2 часа назад
"Ничего особенного": Тегеран заявил, что Вашингтон "убил свое собственное создание"

"Ничего особенного": Тегеран заявил, что Вашингтон "убил свое собственное создание"

3 часа назад
Миротворческая миссия: "вежливые люди", они и в Сирии вежливые

Миротворческая миссия: "вежливые люди", они и в Сирии вежливые

3 часа назад
Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

3 часа назад
"Динамо" оказалось сильнее ЦСКА

"Динамо" оказалось сильнее ЦСКА

3 часа назад
Исчезновение Сеssna: второй день поисков не принес результатов

Исчезновение Сеssna: второй день поисков не принес результатов

3 часа назад
Союзники США отреагировали на новости о смерти главаря ИГ

Союзники США отреагировали на новости о смерти главаря ИГ

3 часа назад
Окончательный отвод: курды оставят сирийско-турецкую границу

Окончательный отвод: курды оставят сирийско-турецкую границу

3 часа назад
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

4 часа назад
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

4 часа назад
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

5 часов назад
Баскетбольный "Зенит" проиграл "Локомотиву-Кубани" на своей площадке

Баскетбольный "Зенит" проиграл "Локомотиву-Кубани" на своей площадке

5 часов назад
Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

5 часов назад
Опубликовано видео массового ДТП под Уфой, в котором пострадал ребенок

Опубликовано видео массового ДТП под Уфой, в котором пострадал ребенок

6 часов назад
Жука назвали в честь Греты Тунберг за внешнее сходство с ней

Жука назвали в честь Греты Тунберг за внешнее сходство с ней

6 часов назад
В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию "Феникса"

8 часов назад
Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

Песков рассказал то, что умалчивалось в Интернете

8 часов назад
Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

Кипяток, ножницы и шампур: 12-летний мальчик жестоко убил мать на глазах у брата

8 часов назад
Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2019 года

9 часов назад
В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

В Башкирии бабушке с внуками не дали жилье после сноса дома

10 часов назад
Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

Остров сокровищ: как приумножить свой капитал, инвестируя в недвижимость Кипра

11 часов назад
Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

Препараты первой линии при гипертонии назначают неправильно

11 часов назад
Художница нарисовала некруглых Смешариков

Художница нарисовала некруглых Смешариков

26.10.2019 10:21

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку