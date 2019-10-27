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27 октября 201922:22

"Жар птица" Мистера Да: Андрею Козыреву чужды интересы России

"Жар птица" Мистера Да: Андрею Козыреву чужды интересы России

Автор: Дмитрий Киселёв

Недавно в Вашингтоне Андрей Козырев, экс-министр иностранных дел России, презентовал свою новую книгу — "Жар-птица: неуловимая судьба российской демократии". Кто не помнит, Козырев возглавлял российский МИД при Ельцине — с 1990-го по 1996-й годы. Прославился тем, что раболепно заискивал перед американцами в поисках одобрения и помощи. Как он сам признается, для него Америка "всегда была нравственным ориентиром". К Козыреву, еще в бытность министром, на Западе приклеилась пренебрежительное прозвище — Мистер Да — в противовес уважительному Мистер Нет. Так, за твердость позиции на переговорах когда-то называли советского дипломата номер один Андрея Громыко.

Сегодня в России Козырева вспоминают редко. И то с подачи Запада. Так, пару лет назад на встрече клуба "Валдай" один иностранный эксперт спросил у Путина, что он думает про беседу Козырева и президента США Никсона.

- На встрече Козырев сказал, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие". Никсон только покачал головой.

- Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет, — ответил Путин.

Автор: Денис Давыдов

Книжка Козырева только вышла, но на стеллаже новинок, который в магазинах, как правило, на самом видном месте, ее нет. Она вообще продается не в каждом книжном США. Здесь есть мемуары, нижняя полка — между Лениным и Сталиным. Называется этот труд "Жар-птица: неуловимая судьба русской демократии". Розничная цена — 35 долларов. На обложке — танки, ракеты и много огня. Чего в тексте мало, так это добрых слов о нашей стране. На презентации американские друзья Андрея Козырева подчеркнули: это – труд великого деятеля современности.

На презентации Козырев — один, хотя у книжки есть соавтор. Чтобы разогнать продажи, подзабытому политику из 90-х американцы сколотили дуэт с Майклом Макфолом. Бывший посол США в Москве про первого министра иностранных дел России пишет: в течение пяти лет он честно и умело отстаивал национальные интересы России на мировой арене. Но это тогда фантастика, а не мемуары. Достаточно открыть воспоминания Евгения Примакова, который пересказал разговор из 90-х между Ричардом Никсоном и Андреем Козыревым.

"Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком заклинились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен", — отмечал Козырев.

За пять лет, что Козырев провел в МИД, Россия ни разу не воспользовалась своим правом вето в Совбезе ООН. Он поддержал трибунал по бывшей Югославии и умолял Ельцина отдать Курилы. В 1992-м под руководством министра на унизительных условиях Москва вывела свой контингент из Германии.

"У него же здесь было прозвище Мистер Да, тогда как Громыко был Мистером Нет. Мы знаем, что Козырев согласился с большинством всего того, на чем настаивал Запад, включая расширение НАТО на Восток", — сказал Питер Кузник, профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне.

"Это безумие — представлять себе контингент НАТО, который пересекает границу и вторгается в Россию, у которой есть ядерное оружие. НАТО — это гарантия. Это благословение, что у западных границ России стоят силы НАТО", — уверен Козырев.

Бывшего министра Запад ослепил еще в 1975-м. Путь к сердцу Козырева лежал через желудок. Молодой дипломат впал в ступор в нью-йоркском супермаркете, с тех пор, по его же признанию, стал внутренним диссидентом. Осесть в Штатах получилось только в 2012-м — приютили в Майами.

Правда, сейчас жителю Флориды хоть по-новой демократический дом ищи — Трамп пришел к власти. И на страницах New York Times Андрей Владимирович Козырев предлагает американцам президента сменить. Не всем читателям колумнист пришелся по душе.

"Заткнитесь уже и уползайте в свои норы. Русским вы запомнитесь как предатель своей Родины", — говорят американцы.

Национальные интересы России для Козырева были чужды. Вот и все, что нужно знать о бывшем главе МИД России Андрее Козыреве.

Люди из окружения Козырева утверждали: из МИД он очень хотел переехать в Кремль. У дипломата были президентские амбиции. До сих пор с какой-то тоской он говорит: "Ельцин был бы хорош для разрушения старой системы, коммунизма, но он не тот лидер, который смог бы построить что-то новое. Мы не смогли заставить его выбрать среди нас нового лидера".

Козырев сожалеет, что советские спецслужбы не "зачистили" до конца и не построили новые с помощью западных партнеров. Все свои переживания он время от времени выплескивает на американских каналах — он у них эксперт по России.

"Точка зрения, которую выражает Козырев, очень опасна, на мой взгляд. Его речи подкрепляют весьма негативное представление о России. Я не согласен с очень многими шагами России. Но если мы хотим работать над нормализацией отношений, мы должны понимать, почему Россия делает то, что она делает. А контекста нет. НАТО под боком расширяется, США вторглись в Ирак, свергли Каддафи в Ливии, хотят включит в НАТО Грузию и Украину", — отметил Питер Кузник.

В книге о защите интересов России ни слова, на презентации тоже тишина. Благодарная заокеанская публика этого писателя принимает на ура, но явно другие эмоции были бы у читателей, поживших в России 90-х.

Текст: "Вести недели"

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