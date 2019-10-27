Баскетбольный "Зенит" проиграл "Локомотиву-Кубани" на своей площадке

"Зенит" из Санкт-Петербурга на своей площадке проиграл краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счетом 80:86. Петербуржцы потерпели третье поражение подряд.

"Зенит" выиграл первую четверть 23:16, вторую 30:26. По ходу встречи преимущество хозяев достигало 16 очков. Но в третьем периоде наметился перелом. Гости выиграли четверть 24:15 и сократили отставание. В четвертой четверти кубанцы вырвались вперед, выиграли игровой отрезок 22:12, а вместе с ним и встречу с разницей в 6 очков 86:80. Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 18 очков. У "Зенита" 17 очков принес Уилл Томас.

"Локомотив-Краснодар" одержал третью победу и занимает второе место. У "Зенита" две победы и восьмая позиция в лиге.