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27 октября 201920:57 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Клинтон работает как агент Кремля

Киселёв: Клинтон работает как агент Кремля

21 октября основатель Facebook Марк Цукерберг сделал заявление, которое было истолковано как то, что Россия вновь вмешивается в американские выборы. "В рамках наших усилий по противодействию кампаниям по влиянию из-за рубежа мы удалили четыре отдельных сети учетных записей, страниц и групп в Facebook и Instagram. Три из них происходят из Ирана, одна — из России. В каждом случае люди, стоящие за этими действиями, координировались друг с другом и использовали подложные учетные записи для выдачи себя за других, что и стало основанием для нашего шага", — отметил Цукерберг.

Теперь, если по-простому. Никаких фактов вмешательства в американские выборы Цукерберг не привел, да и вообще никаких настораживающих высказываний о вмешательстве в дела США в удаленных группах не было. Враждебным оказалось лишь то, что кто-то что-то писал под чужими именами. Но позвольте, такого в любой сети сколько угодно, и даже норма уже, когда женщина в виртуальном пространстве выдает себя за мужчину и наоборот. Не в России придумано. И вообще при чем здесь Россия и наше якобы влияние на выборы в США? Чушь какая-то! Но заявление Цукерберга интересно все же тем, что отражает уровень истерики, царящей в США в отношении России.

И куда более показателен другой пример. Чемпион по антироссийской истерике в США — это, конечно же, Хиллари Клинтон. У нее это — личное. Хиллари на 100% уверена, что если бы не вмешательство России, то она бы уж точно стала президентом США вместо Трампа. Он победил потому, что он — российский агент. У Хиллари это — прямо навязчивая идея, а собственное поражение не дает ей покоя.

В одном из недавних интервью она заявила: "Наверное, матч-реванш все-таки должен состояться. Я имею в виду, что совершенно очевидно смогу его опять победить".

Так что, Хиллари Клинтон собирается баллотироваться в следующем году против Трампа опять? Позже она сказала, что это была шутка. Но сказанное все же означает, что мыслишка не дает ей покоя. И это было бы возможным, если бы не две женщины.

Первая — Джилл Стайн. В 2016-м она шла в президенты от "зеленых". И оторвала свой небольшой процент голосов у Хиллари, тем самым позволив Трампу победить. Поэтому-то Клинтон назвала Джилл Стайн не иначе как "ресурсом Кремля".

Сейчас положение Клинтон еще безнадежнее — уже из-за другой женщины – Тулси Габбард. Вот ее главная сегодняшняя ревность. Поскольку других аргументов против Тулси у Хиллари нет, то она и ее называет "агентом Кремля". Но позвольте, мы здесь в Москве даже толком и не знаем, кто такая Тулси. Даже интересно познакомиться. Ну, что же, давайте сделаем это вместе. Будет интересно.

Тулси Габбард родилась в День космонавтики, 12 апреля, в 1981 году на 20-летний юбилей полета Гагарина. Кстати, Хиллари это еще не совместила. Даем пас. Дабы скрыть будущую связь с Россией, родилась Тулси от нас очень далеко, в малюсенькой деревеньке с населением менее 500 человек на острове Тутуила в Полинезии — американские Самоа.

В возрасте двух лет родители перевозят ее на Гавайи. Там, как известно, роскошные условия для серфинга. В семье были две религии — христианство и индуизм. Видимо, чтобы формально стать еще дальше от России, взрослеющая Тулси осознанно выбирает для себя ветвь индуизма и становится кришнаиткой. Закончив местный университет, Тулси избирается в Палату представителей штата — в 21 год (!) — и становится самой молодой женщиной-депутатом в истории Гавайских островов.

И вот как дальше делается президентская карьера. В 22 года Тулси идет добровольцем в Нацгвардию. Военная форма ей тоже к лицу. Но она в ней не только красуется. В 23 года сдает депутатский мандат и добровольцем отправляется на войну в Ирак, где год служит в медицинском подразделении и участвует в боевых действиях. В 25 оканчивает офицерскую школу и становится первой женщиной, получившей диплом в Военной академии штата Алабама. в 27 лет добровольно служит в Кувейте — командир взвода военной полиции и инструктор антитеррористического подразделения. Получает звание капитана, а позже становится и майором Нацгвардии армии США.

В ноябре 2012 года побеждает на выборах в Палату представителей Конгресса США и становится первым конгрессменом-индуистом. Тулси — 32 года. Отличный и вполне системный старт. Далее Тулси по своим взглядам выпадает из системы. В феврале этого года она официально объявляет, что идет в президенты против Трампа.

Но, как в свое время и сам Трамп, становится несистемным кандидатом внутри своей родной партии. Демократов это приводит в бешенство, прежде всего их стремительно стареющую "бандершу" Хиллари Клинтон, ведь Джо Байдена все же подкосили коррупционные скандалы вокруг него, а тут — чиста и красива, молодая и с крепкой биографией Тулси. Не иначе как агент Кремля. Хиллари и в голову не может прийти, что несогласие с ней — признак как раз самостоятельности и патриотизма.

Вот, например, что Тулси завила в разгар кризиса в Венесуэле, когда США грозили туда вторжением: "Соединенные Штаты должны держаться подальше от Венесуэлы. Пусть народ Венесуэлы определит свое будущее. Мы не хотим, чтобы другие страны выбирали наших лидеров, поэтому мы должны перестать пытаться выбирать их".

И вот уж совсем свежий и, я бы сказал, несистемный для Америки взгляд. Тулси — — о решении Трампа разорвать с Россией Договор по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы сталкиваемся сейчас больше, чем когда-либо, с риском ядерной катастрофы. Угроза ядерной войны реальна. Безрассудное решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД увеличивает эту угрозу, раздувает новую холодную войну, провоцирует гонку вооружений между США и Россией и подводит нас ближе, чем когда-либо, к ядерному Холокосту", — уверена Тулси.

Это Хиллари Клинтон кроет, как ей кажется тузом: "Она — фаворитка русских. У них есть множество сайтов и ботов и других способов поддержать Тулси Габбард на данный момент".

Хиллари голословна. Все, кто с ней не согласны, — российские агенты. На эту ментальную болезненность наслоилось еще и женское. Что же до ботов, то, как помним, даже сам Цукерберг не смог отыскать ничего существенного.

Тем временем Тулси Габбард ставит под сомнение саму глубинную внешнеполитическую философию Демократической партии и тем самым обесценивает то, что вроде как издревле считалось святым, — право Америки менять в странах по всему миру режимы. Понятно, что для Демпартии это — раскол, но Габбард раскол не смущает. Она прямо обвиняет Хиллари в том, что та как "серый кардинал" Демпартии приведет Америку к новым войнам с целью смены режимов.

"Прискорбно видеть, как часто влияние внешнеполитического истеблишмента и ВПК приводит к вот таким войнам с целью смены режима под видом достижения гуманитарных целей. Заявляется, что мы попытаемся помочь гражданам этих стран, тогда как на деле каждый раз эти войны в итоге умножают страдания этих людей и усугубляют разруху. Ккроме того, как мы могли наблюдать на Ближнем Востоке, в таких странах, как Ирак, Ливия и Сирия, наши войны с целью смены режима усилили угрозы для нашей страны, укрепив террористические группировки вроде ИГИЛ (запрещено в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещено в РФ)", — заявила Тулси Габбард.

Она знает о чем говорит. У нее в отличие от Клинтон ест личный боевой опыт, и он — как раз на такой войне — ради смены режима. Но у Хиллари — один аргумент. Она не готова говорить по существу, а все твердит, словно поцарапанная пластинка: "Я не делаю никаких прогнозов, но считаю, что русские положили глаз на одну женщину, участвующую в демократических праймериз, и готовят ее, чтобы сделать кандидатом от третьей партии. Она — любимый кандидат русских".

Я понимаю, что после этого материала и нас обвинят во вмешательстве в американские выборы, но ведь мы лишь наблюдаем. И чтобы просто понять суть происходящего.

"Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты — королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис. С того момента, как я объявила о выдвижении своей кандидатуры, шла срежиссированная кампания по уничтожению моей репутации. Мы пытались понять, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем, что все это время это была ты, через своих подручных и мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны, поскольку ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю. Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. Не прячься трусливо за своими подручными. Присоединись к гонке напрямую", — сказала Тулси.

Следим за тем, что там будет дальше. В любом случае скучать не придется. Пока у Тулси очень невысокий рейтинг, но так выходит, что сама Хиллари Клинтон сейчас невольно раскручивает Тулси Габбард. По крайней мере, после обвинений со стороны Хиллари Тулси чаще других кандидатов-демократов искали в Google, а сама Тулси Габбард — уже на всех американских телеканалах. И если говорить уже в логике демократов, то как раз Хиллари — кремлевский ресурс, ведь она делает пиар для Тулси Габбард. Так что Хиллари Клинтон как раз и работает как агент Кремля. Вот куда приехали. Пожалуйста, уж не так явно, Хиллари.

Текст: "Вести недели"

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