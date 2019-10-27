Крайний Север: большие перспективы и люди с характером

27 октября в полночь по московскому времени заканчивается регистрация участников Всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Он проводится уже в третий раз в рамках президентского проекта "Россия — страна возможностей". Следующий этап — дистанционное состязание, выполнение домашних заданий. Очные полуфиналы стартуют в январе 2020 года, а в марте 300 лучших управленцев встретятся уже в суперфинале. Заявки на участие в конкурсе прислали уже более 200 тысяч кандидатов из 64 стран.

Конкуренция — просто жестока. Конкурс — показатель того, как работают социальные лифты. За два года 150 его участников получили назначения на высокие посты, а двое стали губернаторами, четверо — замы федеральных министров. Например, Евгений Грабчак стал замминистра энергетики России, а Владимир Жаворонков назначен замминистра здравоохранения Республики Татарстан. Виталий Хоценко — министр энергетики Ставропольского края.

Хорошие управленцы нужны везде — и в федеральном правительстве, и в регионах, и в небольших городах и селах по всей стране. Конечно же, и на российском Севере.

Идем за колючку. Территория у самой российско-норвежской границы. В центре — остров Варлама. Пограничный столб — это не инсталляция — самый настоящий. Здесь — еще Россия, там — уже Норвегия. Граница — по реке Пасвик. Торопимся — темнеет рано, а еще надо успеть добраться до поселка Раякоски. Население -120 человек. Школа, магазин и крошечная ГЭС.

Главная поселковая площадь — кафе, контора местной гидроэлектростанции. Почта и магазин — с каким-то странным графиком работы: два дня в неделю по пять часов. В магазине из продуктов — одни консервы. За покупками ездят в соседнюю Норвегию или в Мурманск. Поэтому, объясняют: у каждого здесь — по две машины.

Лес с вековыми соснами, белками и речкой начинается сразу за грядками. В огороде спеют клубника с малиной. И это в Заполярье осенью! Еще поселок Раякоски удивляет абсолютным отсутствием времени.

"Вообще-то мы живем по Москве, никуда от нее не делись. Стараемся в ногу с ней идти", — говорит одна из местных жительниц.

О местечке этом даже в путеводителях нет ни строчки. В соцсетях — удивительное по красоте северное сияние.

"Если будет такое развитие бизнеса, как туризм, конечно же, народ будет наоборот приезжать сюда", — считает предприниматель Алексей Дубенцов.

Хоть и негде в Раякоски особенно разгуляться, но молодежь, подрастая, все-таки остается жить и мечтает работать дома. Взрослые трудятся кто на ГЭС , кто на горно-металлургическом комбинате в соседнем поселке Никель. Сегодня Никель очень гордится по-настоящему выдающимися результатами работы своих металлургов.

Во время провала 90-х комбинат удалось не только сохранить, но и развить, снабдить самой передовой техникой. Но если добывать руду мир уже научился почти беспыльно, то выплавка медно-никелевого файнштейна — дело в прямом смысле очень дымное.

Любой разговор о добыче полезных ископаемых в Арктике сопровождает огромная экологическая работа. За чистотой процесса следят мобильные лаборатории. Мониторинг — 24 часа в сутки, сотни тысяч проб — воды, почвы, воздуха.

Никель борется за экологию. И закрывает плавильный цех. Моногород Никель и соседний с ним Заполярный расширяются и постепенно превращаются в центры с разнообразной экономикой.

"Здорово, что талантливые люди есть. Им надо чуть-чуть помочь, дать не только надежду, но и возможность, что ты своими руками можешь что-то менять. Помочь финансово именно тем, кто способен менять мир вокруг себя", — считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Интеллектуальное ядро нового моногорода. Здесь металлурги и горняки получают дополнительное бизнес-образование. Вот Елена Гребнава открыла медицинский центр. С нуля. А еще недавно в городе Заполярный и терапевтов-то хороших не было.

Семья металлургов на деньги от региональных грантов строит бесплатную спортивную площадку для паркура и центр зимних видов спорта.

"У нас сомнений не было абсолютно. Мы просто взяли и сказали: все, делаем. И начали. Мы уже выиграли три проекта. И мы не будем на этом останавливаться", — заверил предприниматель Сергей Кущенок.

Приятный бизнес — база отдыха на озере Куэтсъярви. В прошлом — рабочий, теперь – предприниматель. Сергей Васютин украшает окрестности уютными домиками с каминами.

"Если бы работал, например, на предприятии, смену отработал — все, пришел домой, успокоился. А здесь 24 часа думаешь о текучке, планах, всяких нюансах, которые возникают каждый день. Непросто, но такой драйв", — сказал Васютин.

Последний, с кем знакомимся, — айтишник, тренер и волонтер Александр Пинешко. Он реализует социальный проект. У него — самая северная в мире яхт-школа. "Парусный спорт помогает детям учиться жить какой-то командной", — уверен он.

Во взрослых и в детях здесь говорят, конечно, корни. Их учат любить свою малую родину, гордиться ею. А учителя на Крайнем Севере всегда были хорошие. Дальше зовут посмотреть еще местную гостиницу и кафе. Убеждаемся: перспектив много. И люди с характером остаются.