Бойня в воинской части: одного из раненых будут лечить в Москве

Одного из двух военнослужащих, пострадавших во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, планируют доставить на лечение в Москву. Транспортировать солдата-срочника Евгения Графова в столицу предполагается 28 октября, рассказала его мать Ирина Графова.

В пятницу, 25 октября, при смене караула ремонтно-технической базы в ЗАТО Горный Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия. От полученных ранений погибли два офицера и шесть сослуживцев Шамсутдинова.

Еще двое пострадали и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Стрелка задержали, по предварительным данным, его действия были вызваны нервным срывом личного характера.

По словам Ирины Графовой, ее сын остается без сознания, у него травма головы от выстрела, передает ТАСС. Данных о том, в какое медучреждение направят Евгения, у нее нет.

О случившемся мать раненого узнала случайно из новостей. По ее словам, семье о случившемся никто не сообщал — ни власти, ни военные.

"Увидели в Интернете новости про стрельбу, я обратила внимание, что это его часть. Но в тот вечер нам никто не ответил, дозвонились вчера, но про его состояние ничего нам не сказали. Только сегодня утром сообщили про его здоровье", — рассказала она.

По факту стрельбы в воинской части возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".