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27 октября 201918:24

"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби

Twitter/FC Spartak Moscow

В центральном матче 14-го тура чемпионата России по футболу встречались московские "Локомотив" и "Спартак". Спартаковцы выиграли со счетом 3:0. Это первая победа красно-белых под руководством нового тренера Доменико Тедеско.

Первый тайм прошел в равной и упорной борьбе. "Локомотив" несколько раз заставил вратаря "Спартака" Александра Максименко показать свое мастерство. Один удар Алексея Миранчука чего стоит. Красно-белые тоже могли забить, но удар Андре Шюррле приняла на себя перекладина. Первый тайм завершился вничью 0:0.

Во втором тайме Доменико Тедеско выпустил вместо Шюррле Джордана Ларссона. Эта замена придала остроты действиям "Спартака". Вскоре спартаковцам удалась быстрая контратака. Зелимхан Бакаев бросил вперед Эсекьеля Понсе, который перебросил далеко вышедшего из ворот Гильерме Маринато – 0:1.

У "Спартака" стали получаться быстрые атаки. Гильерме парировал удар Понсе в ближний угол. Но затем Джордан Ларссон после паса Бакаева нанес точный удар. А затем снова Ларссон после паса Бакаева забил третий мяч.

"Спартак" победил 3:0, прервав безвыигрышную серию из шести встреч. Эта победа, первая при Доменико Тедеско, позволила красно-белым набрать 18 очков и подняться на седьмое место. "Локомотив" с 29 очками остался третьим.

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