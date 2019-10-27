Наталью Пугачеву похоронили рядом с родными

Солистку "Бурановских бабушек" Наталью Пугачеву похоронили сегодня рядом с родными на кладбище недалеко от ее родного села Бураново в Удмуртии.

Отпевали в храме, который строили коллективом "бабушек", рассказала руководитель коллектива Ольга Туктарева. По ее словам, много народу захотело попрощаться с покойной, уж очень она была душевной женщиной.

Наталья Пугачева умерла 26 октября на 84-м году жизни, передает ТАСС.

"Бурановские бабушки" —фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново. Стал известен благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. На "Евровидении-2012" в Баку занял второе место.