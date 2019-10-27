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Освобождение Марии Бутиной 1 час назад

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27 октября 201920:03 Валентин Богданов

Бутина: для американских политиков во всем всегда будут виноваты русские

Бутина: для американских политиков во всем всегда будут виноваты русские

26 октября в Шереметьево приземлился самолет с гражданкой России Марией Бутиной на борту. Она провела в американской тюрьме более 15 месяцев по совершенно надуманным обвинениям в шпионаже и прочих бредовых подозрениях. Борьба с Трампом и его мнимые связи с Россией ставят теперь в опасность каждого русского в США. Их можно произвольно превращать в шпионов и агентов влияния. Так под каток антироссийской истерии попала и Мария Бутина.

Лайнер, вылетевший из Майами, коснулся полосы аэропорта Шереметьево точно по расписанию. На то, чтобы пройти все формальности, у пассажиров обычно уходит еще около тридцати минут, но те, кто организовали встречу Марии Бутиной с ее отцом, понимали: даже лишние полчаса для них — дополнительное моральное испытание. Из самолета Мария выходит первой. У выхода выстроился частокол микрофонов и штативов.

"Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали и словом, и делом, жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада увидеть мою семью", — говорит Бутина.

Семью Мария не видела три года. Еще со студенческих времен. Мама с бабушкой в Москву не полетели. Остались готовиться ко встрече в родном Барнауле. "Мы ее больше никуда не отпустим", — признается отец Марии.

Казалось, не хотело отпускать и тюремное начальство в Таллахасси. Мучали, переводя из камеры в камеру. Уже в день отлета Марии в течение несколько часов пришлось выпрашивать бутылку воды. К самолету ее доставили вооруженные полицейские в бронежилетах. Американцы нарушили ими же данное обещание.

"Самое ужасное, что ей даже не дали сделать звонок своим родственникам, и только благодаря тому, что на борту были журналисты, они передали телефон мне, я поговорила с ней и передала все ее папе. Это же маразм!" – возмущена Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Но даже корреспонденты пребывали в неизвестности. Улетит ли Мария Бутина этим 111-м рейсом, не было понятно до последней секунды. К стойке "Аэрофлота" подходил сотрудник полиции. Возможно, он доставил документы на россиянку, которые он должен передать командиру корабля. Но в любом случае до рейса чуть больше часа, а среди пассажиров, которые сидят в зоне ожидания, Марии Бутиной еще нет.

Бортпроводники уже закрыли двери, когда стало понятно: это была спецоперация. Марию Бутину агенты иммиграционной службы США заранее завели в самолет, а потом со специальным зеркалом дежурили у телетрапа, словно думали, что она захочет обратно.

Марию на борту сразу окружили заботой. Предложили пересесть в бизнес-класс.

- Когда увидели самолет, какие были эмоции?

- Я почти заплакала, — вспоминает Бутина. — Конечно, домой очень-очень сильно хотелось. И я себе даже боялась представлять тот момент, когда все-таки это произойдет. Вы знаете, я бегала каждое утро по стадиону во Флориде и смотрела на небо. Там самолетики летали. Мне все казалось, что наступит тот день, когда наконец-то и будет моя очередь.

Не сойти с ума в одиночке, где Марию провела 117 дней, помогало и чтение. "Читала я очень много всего. Но потом, когда уже во Флориду перевели, товарищи из посольства договорились, чтобы мне газеты передавали. Поэтому я когда в посудомойке работала, одной рукой загружала подносы в посудомойку, а второй – читала", — рассказала Мария.

За эту работу Бутина получала около 29 долларов в месяц. Сущие гроши по американским меркам. Впрочем, ее показательно рассчитали накануне отъезда, выдав все до цента. А вот американское правосудие по отношению к россиянке не было столь щепетильным.

Марию арестовали накануне саммита в Хельсинки. В разгар придуманного демократами якобы вмешательства России в американские выборы, еще до начала расследования объявили шпионкой. Несложно, ведь Бутина была на виду. Даже однажды задала вопрос Трампу во время предвыборной кампании.

"Когда вся политическая борьба превращается в коллективную шизофрению. Все начинается с маленького. Если что, то во всем всегда будут виноваты русские", — говорит Бутина.

Пришлось Марии отстаивать и свое доброе имя. Либеральные американские телеканалы смешивали его с грязью, распространяя откровенную ложь, которую потом опровергнут и на суде. Писали, что ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Тем весомее прозвучали слова защиты, сказанные российским президентом.

Доступа к Интернету за решеткой не было. Это первый раз, когда Мария смотрит то выступление Владимира Путина своими глазами. "Я считаю, что президент заступился бы за любого гражданина нашей страны, будь то я или любой другой человек, россиянин, оказавшийся в такой ситуации. Я очень горда своей страной, своим происхождением. Я даже еще больше осознаю это сейчас. Потому что моя страна меня не бросила", — отметила Мария.

Теперь Мария Бутина не исключает, что в будущем сама займется защитой прав осужденных. Возможно, начнет с себя. У Марии есть планы отстоять свою репутацию в американских судах.

Текст: "Вести недели"

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