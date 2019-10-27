Песков ответил на вопрос об аль-Багдади советом "смотреть Конашенкова"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

На вопрос журналистов, есть ли у Кремля подтверждение этой информации, Песков посоветовал смотреть заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Ранее в воскресенье последний заявил, что российское военное ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации. Кроме того, Конашенков указал, что сообщения о ликвидации аль-Багдади никак не повлияют на обстановку в Сирии, пишет ТАСС.

Между тем Трамп заявил, что Белый дом решил не уведомлять о проведенной операции конгрессменов, опасаясь утечек в СМИ, которые могли бы поставить под угрозу жизни американских военнослужащих. "В Вашингтоне такое количество утечек, какого я никогда раньше не видел. Ни в одной стране в мире нет такого большого количества утечек, как у нас", — заявил президент США в воскресенье.

Трамп добавил, что это была сверхсекретная операция, о которой знали только несколько человек, с которыми он работал. В их числе — глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер.

Глава американского военного ведомства, в свою очередь, заявил, что при ликвидации аль-Багдади ранения получили двое военнослужащих США. "Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат, а сама операция была очень успешной и безупречной", — сказал Эспер, слова которого приводит РИА Новости.

Со своей стороны, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что поддержку в проведении операции Вашингтону оказала Анкара.

По данным неназванного американского источника, операция США по ликвидации аль-Багдади велась с авиабазы на западе Ирака.