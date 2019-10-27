Моралес обвинил своих противников в подготовке переворота

Избранный президентом Боливии 20 октября Эво Моралес заявил в воскресенье на встрече со своими сторонниками, что политическая оппозиция готовит его свержение. Якобы, переворот назначен на предстоящую неделю, пишет ТАСС. Моралес попросил всех голосовавших за него о защите и поддержке.

Эво Моралес одержал победу в первом туре, набрав 47,08 процента голосов. Его соперник — лидер правых Карлос Меса — заручился поддержкой 36,51 процента избирателей. Он отказался признать итоги выборов. Власти Аргентины, Бразилии, Колумбии и США подвергли критике задержки, с которыми Высший избирательный суд подвел итоги голосования.

Моралес выиграл в первом туре, набрав меньше половины голосов, так как по местному закону достаточно 40 процентов поддержавших при условии отрыва от конкурента на 10 процентов голосов.