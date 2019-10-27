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Судьба Каталонии 16 минут назад

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27 октября 201922:44 Сергей Зенин

Испания: перезахоронение Франко и "война богатых против бедных"

Испания: перезахоронение Франко и "война богатых против бедных"

24 октября в Мадриде прошла церемония перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко. Он правил Испанией 36 лет, а после смерти 1975 году был похоронен в "Долине павших", мемориале, где покоятся и останки погибших в Гражданской войне как франкистов, так и республиканцев. "Долина павших" для испанцев задумывался как символ "искупления и примирения". Однако в последнее время могила Франко стала яблоком раздора. В итоге решили прах диктатора перезахоронить, убрав подальше от возможных мест поклонения.

Бои с полицией на улицах Барселоны. Число пострадавших превысило 40 человек. Это самая большая цифра за последние две недели.

Многотысячные митинги в центре столицы Каталонии. Народ перекрывает улицы.

La Estaca — песня 1968 года — звучит на митингах каждый день.

"Я — каталонец, с детства рос в каталонской культуре. В моей школе мне говорили, что нельзя говорить "маре", что означает "мама" на каталонском. Нужно говорить "мадре". А еще мы каждое утро пели фашистский гимн, поднимая руку к портрету Франко", — вспоминает композитор Льюис Льяк.

Тоталитарный режим будет главенствовать в Испании. И контролировать распределение всех средств — в интересах национального единства. Работа, рассматриваемая как неизбежный долг, будет единственным показателем воли народа.

Франсиско Франко, безраздельно правящий Испанией официально с 1936-го по 1973-й, а в реальности вплоть до кончины в 1975 году, действительно пытался уничтожить каталонскую самобытность. Язык как основа всего — каталонский диалект был поставлен практически вне закона. Говорить на нем открыто разрешалось только на стадионах, во время футбольных матчей с участием "Барселоны".

Возможно, что из-за такого отношения к каталонской культуре и языку в рядах интернациональных бригад было много известных всему миру творческих личностей . Эрнест Хемингуэй, Джордж Оруэлл, Михаил Кольцов — такие люди сражались с франкистами. А ядром сопротивления оставались, конечно, каталонцы.

Огромный по европейским масштабам мемориальный комплекс в память о погибших во Второй мировой войне участниках интернациональных бригад. И здесь же могила Луиса Компанча, единственного в Европе законно избранного президента и действующего президента, казненного по приказу Франко.

Почитатели Франко недавно на митинге выступали против эксгумации кумира. Но, несмотря на многолетние протесты, могилу вскрыли, генералиссимуса вынесли из мавзолея. Теперь останки Франсиско Франко покоятся на кладбище Эль-Пардо, что в 30 километрах от Мадрида. Решение понравилось не всем. Но оно не может быть оспорено, так как принято Верховным судом Испании.

Современные защитники единства заявляют, что генералиссимус заботился о сохранении целостности Испании и что при нем такие протесты, как в Барселоне, были бы подавлены. Каталония требует суверенитета. Мадрид — против. И позицию эту поддерживают и половина населения, и политики правого толка, которые пользуются все большей популярностью в народе.

"Идет война богатых против бедных. Каталония сейчас — один из богатейших регионов Испании. Но не хочет за свой счет поднимать экономический уровень южных провинций королевства. Это эгоизм. Представим, что в семье один сын богатый, а другой — бедный. И богатый не желает помогать бедному. Тогда отцу приходится вразумлять своих детей, чтобы они оставались вместе", — сказал Хуан Карлос Сегура, член партии Vox.

Барселона, да и вся Каталония в огне вот уже вторую неделю. Ситуация взорвалась мгновенно. Полицейские ждали несколько часов. И вот толпа стала вести себя совершенно неадекватно.

Обстановка очень сложная, потому что полиция не очень понимает, что делать. Ее зажали со всех сторон. Мы находимся в самом центре этой истории. Испанцы — на испанцев — гражданское противодействие на улицах Барселоны. Чем закончится сегодняшняя ночь, сказать сложно, но точно можно сказать, что люди выйдут на улицу и завтра.

Противостояние достигло апогея. Протестующие ведут себя очень неадекватно. В полицейских летят стеклянные бутылки и камни. Полиция пока не отвечает. Вот предметы, которые летают в полицию. Они весят порядка двух-трех килограммов. Может приземлиться на шлем полицейскому, нанести тяжелые увечья. Один из полицейских сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Самая агрессивная часть демонстрантов выступает отнюдь не за права Каталонии. Она пришла драться с полицией. У нее есть свои лидеры, которые подводят людей ближе, чтобы произошло столкновение.

Полиция "зачищает" улицы Барселоны. Происходит это практически молниеносно. Толпу рассекают на несколько частей. В сторону демонстрантов летит град резиновых пуль. Ситуация, можно сказать, что уже на стороне полиции. Баррикад нет. Полиция движется дальше. Город "зачищен", до завтрашнего вечера все будет спокойно.

Проблему с горящими мусорными баками решают очень быстро. Пожарные машины подъезжают буквально через две-три минуты. И так — по всей Барселоне.

Текст: "Вести недели"

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