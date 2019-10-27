Поклонская об инциденте с Зеленским в Донбассе: такое и в страшном сне не приснится

Депутат Наталья Поклонская отметила сложности в попытках украинского руководства договориться с военными в Донбассе. На своей странице в соцсети "В контакте" она написала, что в Киеве начинают понимать, что в Донбассе официальным властям противостоят практически неконтролируемые военные группировки.

Накануне Зеленский провел в Донбассе два дня, поехав туда сразу после визита в Японию. Пресс-служба главы государства сообщала, что он успел пообщаться с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу развода войск. Однако общение президента с "ветеранами АТО" не задалось. Встреча закончилась разговором на повышенных тонах. Президент говорил о необходимости отвода войск и требовал убрать оружие. Националисты обвиняли президента в капитуляции. В разговоре Зеленский довольно резко заявил, что он "президент, а не лох какой-то", которому можно выдвигать ультиматумы.

Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч. Поклонская назвала это "успешной реализацией так называемой "евроинтеграции" и "передовыми достижениями демократии". И что даже в страшном сне не может присниться подобный разговор военнослужащих с российским Верховным главнокомандующим.

Недовольство украинских националистов вызвала "формула Штайнмайера", согласованная контактной группой в Минске в начале октября. Документ предполагает введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском, что является одним из условий для проведения "нормандского саммита". В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В конгрессе США намерены признать боевиков батальона "Азов" террористами, но Киев готов вступиться за них.