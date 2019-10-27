Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать

Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги. Эта победа стала первой, одержанный красно-белыми под руководством нового тренера Доменико Тедеско.

Германский специалист остался доволен игрой своих подопечных, при этом назвав игру "Спартака" не идеальной. "Я рад, что удалось победить. Если посмотреть на результат 3:0, то покажется, что все было идеально. Однако это не так. Нам есть еще над чем работать. Мы выиграли за счет слаженной работы всего коллектива", — приводит слова Тедеско РИА Новости.

"Нужно работать над владением мячом. У нас с этим были проблемы, "Локомотив" накрывал наши атаки. Необходимо быстрее работать с мячом, делать одно-два касания. Мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Надо трудиться над всеми компонентами игры. Стоит ориентироваться на игру "Барселоны" и "Манчестер Сити", которые забивают и через владение мячом, и после контратак", — добавил Тедеско.