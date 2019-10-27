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27 октября 201919:37

Юрий Семин: победа "Спартака" справедлива

ФК "Локомотив"

В центральном матче 14 тура чемпионата России по футболу "Локомотив" принимал "Спартак" и проиграл 0:3. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин признал победу соперника закономерной.

" Пропустили три контратаки, а "Спартак" их использовал. Потеряли концентрацию после потери мяча, вот и результат. "Спартак" был более настроен на результат, они в последний момент принимали действия, которые помогали им забивать. Хватило ли команде свежести после игры с "Ювентусом"? Кого сейчас волнует "Спартак" победил по делу", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

"Мы должны принять критику и двигаться дальше. В пропущенных голах виноваты все и тренеры и игроки, Это наша общая вина", — добавил Юрий Семин.

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