Юрий Семин: победа "Спартака" справедлива

В центральном матче 14 тура чемпионата России по футболу "Локомотив" принимал "Спартак" и проиграл 0:3. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин признал победу соперника закономерной.

" Пропустили три контратаки, а "Спартак" их использовал. Потеряли концентрацию после потери мяча, вот и результат. "Спартак" был более настроен на результат, они в последний момент принимали действия, которые помогали им забивать. Хватило ли команде свежести после игры с "Ювентусом"? Кого сейчас волнует "Спартак" победил по делу", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

"Мы должны принять критику и двигаться дальше. В пропущенных голах виноваты все и тренеры и игроки, Это наша общая вина", — добавил Юрий Семин.