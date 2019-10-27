История с аль-Багдади: участники "операции" делятся противоречивыми подробностями

27 октября в 16:00 по московскому времени президент Трамп выступил со специальным телеобращением, где заявил, что лидер террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в сирийской провинции Идлиб.

"США совершили правосудие над террористом номер один — Абу Бакр аль-Багдади мертв", — сказал Трамп.

По его словам, американский спецназ провел "опасную и смелую" операцию на северо-востоке Сирии. Всего в ней принимали участие восемь боевых вертолетов, которые наносили удары с воздуха и высадили наземную группу спецназа. Загнанный служебными собаками в "слепой" подземный тоннель аль-Багдади взорвал себя поясом смертника, уничтожив тем самым и троих детей.

"Он умер, как трус, убегая и плача", — отметил Трамп.

По словам американского президента, за операцией он следил почти 2 часа в прямом эфире из ситуационной комнаты. Трамп добавил, что все было, "как в кино". Еще президент США поблагодарил Турцию, Ирак, Сирию и особенно Россию, которая по его словам, "прекрасно повела себя", открыв воздушное пространство над подконтрольными ей территориями в Сирии для ликвидации аль-Багдади.

В то же время вся эта история вызвала в Минобороны России большое удивление. И, судя по заявлению генерала Конашенкова, неизвестно, какое кино показывали Трампу в течение двух часов.

"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе", — отметил Конашенков.

И далее — со ссылкой на средства объективного контроля: "26 октября, а также за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано".

Более того, Минобороны даже не принимает от Трампа благодарности в содействии операции. И это не просто вежливая форма, мол, "не за что", а прямое утверждение, что со стороны американцев не было обычного запроса, а со стороны России не было ответного согласия.

"Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", — подчеркнул Конашенков.

А далее — вопросы, каким образом аль-Багдади оказался в Идлибе, да еще мог жить там, если в Идлибе, мягко говоря, не его среда.

"Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) — террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ заслуживает, как минимум, отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", — заявил Конашенков.

То есть Минобороны России уточняет, что пока никаких прямых доказательств уничтожения террориста номер один аль-Багдади со стороны США не предоставлено. Так что ждем. Но Конашенков ставит под сомнение и еще один тезис Трампа, что "мир стал более безопасным местом".

"С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет", — подчеркнул Конашенков.

Понятно, что сюжет в ближайшее время будет на слуху и мир станет ждать доказательства ликвидации. Но при этом нужно будет помнить главное — сама история жизни Абу Бакр аль-Багдади типична для террориста ИГИЛ. Поначалу он служил офицером в армии лидера Ирака Саддама Хусейна. Когда США при поддержке Британии преступно и, как сегодня уже доказано, безо всяких на то причин вторглись в Ирак, то аль-Багдади попал к американцам в плен.

Как структура партизанского сопротивления англо-американскому вторжению в Ираке появилась террористическая группировка ИГИЛ. Эти же террористы и выручили аль-Багдади из американского плена. В итоге он сам возглавил организацию. То есть Абу Бакр аль-Багдади — порождение американцев. Без них он бы и не появился, как и ИГИЛ.

Очень образно весть о возможном убийстве прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров: "Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну: "Я тебя породил, я тебя и убью!" Бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГИЛ".