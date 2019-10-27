Появилось фото президента США, наблюдающего за операцией против главаря ИГ

Белый дом опубликовал фото американского лидера Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря ИГИЛ (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

На фото также изображены вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

После операции О'Брайен заявил, что от останков террориста избавятся соответствующим образом. Про захоронение он не уточнил.

Военная операция была названа в честь американки Кайлы Мюллер. Женщина была убита игиловцами (запрещено в РФ) в 2015 году, перед смертью ее истязали. В СМИ писали, что ее пытал лично аль-Багдади, передает РИА Новости.

В 2011 году Осама Бен Ладен был захоронен в море в течение 24 часов после ликвидации, как и положено по мусульманским обычаям. Тогда же весь мир облетела фотография, как Барак Обама с советниками наблюдают за ходом ликвидации.