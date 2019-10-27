Хоккеисты "Спартака" довели победную серию до четырех игр

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на льду домашней арены обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2. Для "красно-белых" эта победа стала четвертой кряду.

У победителей встречи голами отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), а у гостей шайбы забросили Виталий Павлов (53) и Роберт Липсбергс (54).

"Спартак" с 26 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 12-й строчке, имея в активе 16 очков. В следующем матче "регулярки" КХЛ подопечные Олега Знарка 29 октября примут "Йокерит", а рижане в тот же день сыграют с "Куньлунем".