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27 октября 201920:33

Эвакуация калифорнийского округа Сонома стала самой масштабной в истории

Эвакуация калифорнийского округа Сонома стала самой масштабной в истории

В американском штате Калифорния (США) проводится самая масштабная эвакуация в истории округа Сонома, передает канал "Россия 24".

Свои дома должны покинуть 180 тысяч человек – это почти половина местных жителей. Спасательная операция связана с крупным природным пожаром. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах. Энергетики отключили свет в сотнях тысяч домов, чтобы избежать новых возгораний.

Вчера сообщалось о предполагаемой эвакуации минимум 50 тысяч человек.

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