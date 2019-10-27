Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B. Он 780 дней находился на околоземной орбите, где выполнял секретную миссию.

Этот космоплан может работать на высотах от 200 до 750 километров, быстро менять орбиты и маневрировать. По мнению экспертов, он может выполнять разведывательные задачи, доставлять в космос небольшие грузы, позволяет испытывать новые приборы, в частности для спутников-шпионов. В Пентагоне аппарат назвали "платформой для проверки новых технологий".

Для космоплана X-37B нынешняя миссия стала пятой с 2010 года. Как ожидается, в шестой раз он отправится в космос в 2020 году.

Как заявила представитель ВВС США Барбара Барретт, "X-37B продолжает демонстрировать важность таких многоразовых космических аппаратов", сообщает ТАСС.