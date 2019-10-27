КХЛ. ЦСКА в серии буллитов обыграл "Авангард"

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Иван Телегин (18-я минута), а у хозяев льда – Валентин Пьянов (48). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались армейцы, победный бросок на счету Антона Слепышева.

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 37 очками лидирует в Западной конференции, а "Авангард" расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в четверг, 31 октября, на выезде сыграют с "Сибирью", а омичи двумя днями ранее в Москве встретятся с хоккеистами местного "Динамо".