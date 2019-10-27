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27 октября 201921:00

Во Франции нашли фуру-рефрижератор с замерзшими детьми и взрослыми

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Во французском порту Кале обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, которые прятались в грузовом рефрижераторе. Людей нашли таможенники, досматривавшие фуру: в кузове был оборудован специальный тайный отсек. Мигранты живы, хотя и пострадали от переохлаждения.

Грузовик проходил досмотр перед тем, как погрузиться на паром, следующий в Великобританию. В холодильной камере, где ехали нелегалы, было 7 градусов ниже нуля. По сообщению спасательной службы, люди пострадали от переохлаждения, но не сильно. Им была оказана первая помощь.

Мигранты заявили, что они граждане Афганистана. Шоферами фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны, пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе в городе Грейс в английском графстве Эссекс был найден рефрижератор, в которой находились тела 39 человек: 31 мужчины и восьми женщин. По предварительным данным, это нелегальные мигранты из Китая или Вьетнама, они погибли от переохлаждения. Полиция Эссекса ведет расследование этого ЧП. По подозрению в причастности к нелегальной миграции были задержаны пять человек, в воскресенье троих отпустили под залог.

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