"Краснодар" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

В заключительном матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" на поле домашней арены сыграл вничью с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре на 32-й минуте открыл сербский нападающий гостевой команды Джордже Деспотович, а у хозяев поля отличился португалец Мануэл Фернандеш, забивший на 43-й минуте встречи. Второй тайм команды завершили без забитых мячей.

Стоит отметить, что "быки" доигрывали в меньшинстве – прямую красную карточку на 80-й минуте получил шведский форвард Марку Берг, который вышел на замену на 64-й минуте вместо Даниила Уткина.

"Краснодар" с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а "Оренбург" расположился на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем туре "быки" 3 ноября примут "Ростов", а подопечные Владимира Федотова на следующий день сыграют с "Уралом".